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RuStore запустил загрузку приложений для иностранцев

RuStore запустил загрузку приложений для иностранцев - 29.07.2024, ПРАЙМ

RuStore запустил загрузку приложений для иностранцев

Зарубежные разработчики игр теперь могут загружать свои приложения в RuStore, сервис запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, сообщает компания. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T11:32+0300

2024-07-29T11:32+0300

2024-07-29T11:32+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Зарубежные разработчики игр теперь могут загружать свои приложения в RuStore, сервис запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, сообщает компания. "Зарубежные инди-разработчики (лица, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний - ред.) теперь могут загрузить свои приложения в RuStore … Для этого нужно зарегистрироваться в консоли разработчика как физическое лицо", - сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев, слова которого приводятся в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе сервиса, ранее загрузка приложений была доступна только иностранным юридическим лицам. Отмечается, что иностранные разработчики могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика, инструментами для развития и продвижения приложений: отвечать на отзывы пользователей, отслеживать статистику приложений, использовать инструмент для сбора и анализа ошибок и сервис удаленного конфигурирования. "За последние полгода количество отечественных разработчиков физических лиц в RuStore выросло в 1,5 раза. Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ", - добавил Панкрушев. RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора от VK. В магазине представлено более 40 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

rustore, мобильное приложение