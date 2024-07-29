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RuStore запустил загрузку приложений для иностранцев
RuStore запустил загрузку приложений для иностранцев - 29.07.2024, ПРАЙМ
RuStore запустил загрузку приложений для иностранцев
Зарубежные разработчики игр теперь могут загружать свои приложения в RuStore, сервис запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, сообщает компания. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:32+0300
2024-07-29T11:32+0300
2024-07-29T11:32+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Зарубежные разработчики игр теперь могут загружать свои приложения в RuStore, сервис запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, сообщает компания. "Зарубежные инди-разработчики (лица, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний - ред.) теперь могут загрузить свои приложения в RuStore … Для этого нужно зарегистрироваться в консоли разработчика как физическое лицо", - сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев, слова которого приводятся в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе сервиса, ранее загрузка приложений была доступна только иностранным юридическим лицам. Отмечается, что иностранные разработчики могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика, инструментами для развития и продвижения приложений: отвечать на отзывы пользователей, отслеживать статистику приложений, использовать инструмент для сбора и анализа ошибок и сервис удаленного конфигурирования. "За последние полгода количество отечественных разработчиков физических лиц в RuStore выросло в 1,5 раза. Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ", - добавил Панкрушев. RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора от VK. В магазине представлено более 40 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.
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rustore, мобильное приложение
RuStore, мобильное приложение
RuStore запустил загрузку приложений для иностранцев
RuStore запустил загрузку приложений для иностранных разработчиков-физлиц
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Зарубежные разработчики игр теперь могут загружать свои приложения в RuStore, сервис запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, сообщает компания.
"Зарубежные инди-разработчики (лица, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний - ред.) теперь могут загрузить свои приложения в RuStore … Для этого нужно зарегистрироваться в консоли разработчика как физическое лицо", - сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев, слова которого приводятся в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе сервиса, ранее загрузка приложений была доступна только иностранным юридическим лицам.
Отмечается, что иностранные разработчики могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика, инструментами для развития и продвижения приложений: отвечать на отзывы пользователей, отслеживать статистику приложений, использовать инструмент для сбора и анализа ошибок и сервис удаленного конфигурирования.
Приложение "Авито" вновь доступно в App Store
"За последние полгода количество отечественных разработчиков физических лиц в RuStore выросло в 1,5 раза. Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ", - добавил Панкрушев.
RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора от VK. В магазине представлено более 40 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.