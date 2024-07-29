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Эксперты оценили перспективы люксового проекта "Яндекс Маркета"

Эксперты оценили перспективы люксового проекта "Яндекс Маркета" - 29.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили перспективы люксового проекта "Яндекс Маркета"

Спрос россиян на люксовые товары не снизился, и на этом фоне новый проект "Яндекс Маркета" может иметь успех, однако у площадки могут быть трудности с... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T18:07+0300

2024-07-29T18:07+0300

2024-07-29T18:07+0300

экономика

яндекс маркет

проект

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Спрос россиян на люксовые товары не снизился, и на этом фоне новый проект "Яндекс Маркета" может иметь успех, однако у площадки могут быть трудности с заключением договоров с брендами высокого ценового сегмента, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Ранее в понедельник "Яндекс Маркет" сообщил агентству о своих планах начать развивать бизнес-вертикаль с товарами в ценовом сегменте от среднего до люкса. В маркетплейсе отметили, что этот проект будет создан на базе "Универмага" - модного концепт-стора внутри маркетплейса. Там будут как эксклюзивные коллекции и нишевые бренды, которые не представлены в России, так и известные марки. Компания уже ведет переговоры с российскими и зарубежными поставщиками нишевых товаров. "Мы не заметили снижение спроса на люксовые товары, и все категории этого сегмента, не считая отдельных аксессуаров, по-прежнему вызывают большой интерес у россиян. ... В целом, пики заказов люксовых товаров остаются стабильными из года в год: это апрель-май, когда россияне активно приобретают кроссовки и легкую верхнюю одежду, а также октябрь-ноябрь, когда наступает сезон крупных распродаж. Также по отдельным премиальным брендам всплески происходят при выходе новых коллекций, модных показах и международных распродажах", - сообщила Попова. Комментируя проект "Яндекс Маркета", эксперт подчеркнула, что запуск новых люксовых проектов может иметь успех, так как у аудитории есть спрос на эту категорию товаров. "Однако маркетплейсы должны учитывать, что приобретая товары с высоким средним чеком, аудитория хочет индивидуального подхода, качественной обратной связи, и сервис должен быть готов им это предоставить", - уточнила она. В свою очередь владелец магазинов "Слепая Курица" Михаил Молчанов добавил, что "у площадки могут быть трудности с заключением договоров с люксовыми брендами". "Однако, как маркетплейс, "Яндекс Маркет" при наличии необходимой экспертизы может занять нишу "Авито", - выразил он свою позицию. Молчанов также полагает, что интерес россиян к люксовым брендам неизбежно возрастет в ближайшие пару лет. В 2023 году сервис "Авито" сообщил о запуске раздела "Премиум" на своей платформе. Уточнялось, что в нем размещены товары люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Аутентификацию по фото проводит партнер платформы - компания Legit Grails, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яндекс маркет, проект