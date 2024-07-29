Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240729/quad-850495939.html
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии - 29.07.2024, ПРАЙМ
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии
В Токио открылась встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, которые входят в четырехсторонний диалог по безопасности QUAD,... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T07:47+0300
2024-07-29T07:57+0300
политика
встреча
quad
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/64/766176460_0:81:1501:925_1920x0_80_0_0_c5c7e96b545d8cf2c8f1a4769f5ca59a.jpg
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. В Токио открылась встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, которые входят в четырехсторонний диалог по безопасности QUAD, передает японское информагентство Kyodo.В приветственном слове министр иностранных дел Японии Ёко Камикава отметил, что сегодня повышается важность сотрудничества Японии, США, Австралии и Индии, которые "разделяют ценности свободы и демократии".Глава австралийского МИД Пенни Вонг, со своей стороны, заявила, что "стратегическая необходимость QUAD все более возрастает", поскольку в настоящий момент Индо-Тихоокеанский регион столкнулся с самой сложной ситуацией за несколько десятилетий.При этом государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил присутствующих, что страны-участницы QUAD "могут максимизировать пользу", которую они способны принести не только "нашим странам, но и в регионе". Для этого, по словам госсекретаря, необходимо объединить ресурсы и идеи.Как сообщалось ранее, представители QUAD на встрече обменяются мнениями по региональной повестке в связи с активностью КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также обсудят ситуацию вокруг КНДР.
https://1prime.ru/20240728/yaponiya-850486496.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/64/766176460_48:0:1381:1000_1920x0_80_0_0_61961ef18c00b329e7803a1bb563dc35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
встреча, quad
Политика, встреча, Quad
07:47 29.07.2024 (обновлено: 07:57 29.07.2024)
 
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии

Kyodo: в Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии

© fotolia.com / Paylessimages Токио
 Токио - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© fotolia.com / Paylessimages
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. В Токио открылась встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, которые входят в четырехсторонний диалог по безопасности QUAD, передает японское информагентство Kyodo.
В приветственном слове министр иностранных дел Японии Ёко Камикава отметил, что сегодня повышается важность сотрудничества Японии, США, Австралии и Индии, которые "разделяют ценности свободы и демократии".
Глава австралийского МИД Пенни Вонг, со своей стороны, заявила, что "стратегическая необходимость QUAD все более возрастает", поскольку в настоящий момент Индо-Тихоокеанский регион столкнулся с самой сложной ситуацией за несколько десятилетий.
При этом государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил присутствующих, что страны-участницы QUAD "могут максимизировать пользу", которую они способны принести не только "нашим странам, но и в регионе". Для этого, по словам госсекретаря, необходимо объединить ресурсы и идеи.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
США создадут новое военное командование в Японии, передает WSJ
Вчера, 07:30
Как сообщалось ранее, представители QUAD на встрече обменяются мнениями по региональной повестке в связи с активностью КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также обсудят ситуацию вокруг КНДР.
 
ПолитикавстречаQuad
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала