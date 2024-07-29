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В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии - 29.07.2024, ПРАЙМ
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии
В Токио открылась встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, которые входят в четырехсторонний диалог по безопасности QUAD,... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T07:47+0300
2024-07-29T07:47+0300
2024-07-29T07:57+0300
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. В Токио открылась встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, которые входят в четырехсторонний диалог по безопасности QUAD, передает японское информагентство Kyodo.В приветственном слове министр иностранных дел Японии Ёко Камикава отметил, что сегодня повышается важность сотрудничества Японии, США, Австралии и Индии, которые "разделяют ценности свободы и демократии".Глава австралийского МИД Пенни Вонг, со своей стороны, заявила, что "стратегическая необходимость QUAD все более возрастает", поскольку в настоящий момент Индо-Тихоокеанский регион столкнулся с самой сложной ситуацией за несколько десятилетий.При этом государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил присутствующих, что страны-участницы QUAD "могут максимизировать пользу", которую они способны принести не только "нашим странам, но и в регионе". Для этого, по словам госсекретаря, необходимо объединить ресурсы и идеи.Как сообщалось ранее, представители QUAD на встрече обменяются мнениями по региональной повестке в связи с активностью КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также обсудят ситуацию вокруг КНДР.
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встреча, quad
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии
Kyodo: в Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. В Токио открылась встреча глав внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, которые входят в четырехсторонний диалог по безопасности QUAD, передает японское информагентство Kyodo.
В приветственном слове министр иностранных дел Японии Ёко Камикава отметил, что сегодня повышается важность сотрудничества Японии, США, Австралии и Индии, которые "разделяют ценности свободы и демократии".
Глава австралийского МИД Пенни Вонг, со своей стороны, заявила, что "стратегическая необходимость QUAD все более возрастает", поскольку в настоящий момент Индо-Тихоокеанский регион столкнулся с самой сложной ситуацией за несколько десятилетий.
При этом государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил присутствующих, что страны-участницы QUAD "могут максимизировать пользу", которую они способны принести не только "нашим странам, но и в регионе". Для этого, по словам госсекретаря, необходимо объединить ресурсы и идеи.
США создадут новое военное командование в Японии, передает WSJ
Как сообщалось ранее, представители QUAD на встрече обменяются мнениями по региональной повестке в связи с активностью КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также обсудят ситуацию вокруг КНДР.