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В ФРГ раскритиковали отсутствие дебатов о размещении ракет США - 29.07.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ раскритиковали отсутствие дебатов о размещении ракет США
В ФРГ раскритиковали отсутствие дебатов о размещении ракет США - 29.07.2024, ПРАЙМ
В ФРГ раскритиковали отсутствие дебатов о размещении ракет США
Перед размещением на территории ФРГ ракет дальнего действия правительству следовало бы получить согласие большинства населения. Однако немецкое правительство не | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T13:45+0300
2024-07-29T13:45+0300
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БЕРЛИН, 29 июл - ПРАЙМ. Перед размещением на территории ФРГ ракет дальнего действия правительству следовало бы получить согласие большинства населения. Однако немецкое правительство не инициирует даже общественные дебаты, заявил экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью немецкому изданию Rheinische Post.Ранее стало известно, что правительство ФРГ разрешило размещение американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности на территории Германии. Установка вооружений начнется в 2026 году."Меня беспокоит не само намерение размещения, а тот факт, что в Германии нет публичных дебатов по этому поводу. Решение просто принимается. Однако повышение обороноспособности и потенциала сдерживания с помощью таких систем вооружений всегда требует одного: понимания причин такого развертывания нашим населением и, по крайней мере, одобрения большинством", - подчеркнул Габриэль. Экс-министр также объяснил, что вопрос вооружения является для немцев "непростым". Ядерный паритет хоть и не предполагает непосредственного использования ядерного оружия, но все же ставит под удар страну-обладательницу, так как в случае начала полномасштабного столкновения она может стать потенциальной территорией конфликта."Именно по этой причине Германия в прошлом всегда была так решительно привержена программам ядерного разоружения. Меня удивляет, как мало это обсуждается сегодня", - подчеркнул Габриэль. Ранее российский президент Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге отметил, что размещение американских вооружений на территории ФРГ будет означать освобождение России от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.Он сравнил планы по размещению с 2026 года на немецкой территории комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности США со противостоянием в годы холодной войны.
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германия, россия, сша, ракеты
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, США, ракеты
13:45 29.07.2024
 
В ФРГ раскритиковали отсутствие дебатов о размещении ракет США

Габриэль: для размещения в ФРГ американских ракет нужно получить согласие большинства

© AFP / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© AFP / Christof Stache
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БЕРЛИН, 29 июл - ПРАЙМ. Перед размещением на территории ФРГ ракет дальнего действия правительству следовало бы получить согласие большинства населения. Однако немецкое правительство не инициирует даже общественные дебаты, заявил экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Ранее стало известно, что правительство ФРГ разрешило размещение американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности на территории Германии. Установка вооружений начнется в 2026 году.
"Меня беспокоит не само намерение размещения, а тот факт, что в Германии нет публичных дебатов по этому поводу. Решение просто принимается. Однако повышение обороноспособности и потенциала сдерживания с помощью таких систем вооружений всегда требует одного: понимания причин такого развертывания нашим населением и, по крайней мере, одобрения большинством", - подчеркнул Габриэль.
Экс-министр также объяснил, что вопрос вооружения является для немцев "непростым". Ядерный паритет хоть и не предполагает непосредственного использования ядерного оружия, но все же ставит под удар страну-обладательницу, так как в случае начала полномасштабного столкновения она может стать потенциальной территорией конфликта.
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"Именно по этой причине Германия в прошлом всегда была так решительно привержена программам ядерного разоружения. Меня удивляет, как мало это обсуждается сегодня", - подчеркнул Габриэль.
Ранее российский президент Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге отметил, что размещение американских вооружений на территории ФРГ будет означать освобождение России от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
Он сравнил планы по размещению с 2026 года на немецкой территории комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности США со противостоянием в годы холодной войны.
 
ГЕРМАНИЯРОССИЯСШАракеты
 
 
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