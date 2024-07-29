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"ОТП Банк" получил максимальный в своей истории кредитный рейтинг
"ОТП Банк" получил максимальный в своей истории кредитный рейтинг - 29.07.2024, ПРАЙМ
"ОТП Банк" получил максимальный в своей истории кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "ОТП Банка" до уровня АА-(RU), максимального в истории банка, аналитики отметили | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T20:22+0300
2024-07-29T20:22+0300
2024-07-29T20:22+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "ОТП Банка" до уровня АА-(RU), максимального в истории банка, аналитики отметили улучшение позиции "ОТП Банка" по капиталу с адекватной до сильной при сохранении устойчивого бизнес-профиля, сообщили РИА Новости пресс-службе банка. "ОТП Банк" получил максимальный кредитный рейтинг АКРА в своей истории. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "ОТП Банка" до уровня АА-(RU). Банк вошел в пул лидеров финансового рынка с высоким уровнем кредитного рейтинга по шкале национальных агентств", - говорится в сообщении банка. Аналитики АКРА отметили улучшение позиции "ОТП Банка" по капиталу с адекватной до сильной при сохранении устойчивого бизнес-профиля (bbb+), удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности. При выставлении рейтинга АКРА также учитывает возможность получения "ОТП Банком" поддержки со стороны материнской группы ОТП, крупного провайдера финансовых услуг в странах Центральной, Южной и Восточной Европы. В совокупности оценка ключевых факторов обеспечила повышение кредитного рейтинга банка с уровня А+(RU) до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом. Основным видом деятельности "ОТП Банка" остается кредитование физических лиц (прежде всего в сегментах POS- и автокредитования, кредитных карт и кредитов наличными). Вместе с тем банк заинтересован в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности. По мнению АКРА, система управления способствует успешной реализации "ОТП Банком" своей стратегии. Универсальный характер деятельности банка обуславливает его достаточно устойчивые рыночные позиции, что позволяет ему увереннее справляться со сложностями операционной среды.
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акра, кредитный рейтинг, отп банк
Экономика, АКРА, кредитный рейтинг, ОТП Банк
"ОТП Банк" получил максимальный в своей истории кредитный рейтинг
"ОТП Банк" получил максимальный в своей истории кредитный рейтинг АКРА АА-(RU)
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "ОТП Банка" до уровня АА-(RU), максимального в истории банка, аналитики отметили улучшение позиции "ОТП Банка" по капиталу с адекватной до сильной при сохранении устойчивого бизнес-профиля, сообщили РИА Новости пресс-службе банка.
"ОТП Банк" получил максимальный кредитный рейтинг АКРА в своей истории. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "ОТП Банка" до уровня АА-(RU). Банк вошел в пул лидеров финансового рынка с высоким уровнем кредитного рейтинга по шкале национальных агентств", - говорится в сообщении банка.
Аналитики АКРА отметили улучшение позиции "ОТП Банка" по капиталу с адекватной до сильной при сохранении устойчивого бизнес-профиля (bbb+), удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности. При выставлении рейтинга АКРА также учитывает возможность получения "ОТП Банком" поддержки со стороны материнской группы ОТП, крупного провайдера финансовых услуг в странах Центральной, Южной и Восточной Европы. В совокупности оценка ключевых факторов обеспечила повышение кредитного рейтинга банка с уровня А+(RU) до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом.
Основным видом деятельности "ОТП Банка" остается кредитование физических лиц (прежде всего в сегментах POS- и автокредитования, кредитных карт и кредитов наличными). Вместе с тем банк заинтересован в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности. По мнению АКРА, система управления способствует успешной реализации "ОТП Банком" своей стратегии. Универсальный характер деятельности банка обуславливает его достаточно устойчивые рыночные позиции, что позволяет ему увереннее справляться со сложностями операционной среды.
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