https://1prime.ru/20240729/rosgvardiya-850501078.html

Росгвардия задержала 25 возможных пособников ВСУ

Росгвардия задержала 25 возможных пособников ВСУ - 29.07.2024, ПРАЙМ

Росгвардия задержала 25 возможных пособников ВСУ

Двадцать пять подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины задержали в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили агентству РИА Новости в... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T11:48+0300

2024-07-29T11:48+0300

2024-07-29T11:48+0300

росгвардия

всу

задержание

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Двадцать пять подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины задержали в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В ходе проведения специальных мероприятий на территории нескольких населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей спецназом Росгвардии по информации, полученной от военных контрразведчиков, были задержаны и переданы сотрудникам МВД и ФСБ 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве ВСУ", - сказано в релизе.Отмечается, что четыре человека, по данным ведомства, собирали сведения о действиях ВС России, нацгвардии и МВД и передавали их кураторам на Украину. Восемь человек подозревают в государственной измене, еще нескольких - в распространении призывов к террористической деятельности. Кроме того, некоторые из задержанных состояли в запрещенных организациях и осуществляли их финансирование.Как сообщили РИА Новости, спецназ Росгвардии изъял огнестрельное оружие, гранаты, средства фотофиксации передвижения войск, а также электронные носители информации, на которых содержались данные о районах сосредоточения российских военных и других силовых структур.

https://1prime.ru/20240728/spetsoperatsiya-850492801.html

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росгвардия, всу, задержание, запорожская область, херсонская область