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"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США

"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США

Россия наращивает свое присутствие в Латинской Америке, США могут безвозвратно потерять регион. Об этом пишет издание National Review. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T11:19+0300

2024-07-29T11:19+0300

2024-07-29T11:19+0300

политика

латинская америка

россия

сша

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия наращивает свое присутствие в Латинской Америке, США могут безвозвратно потерять регион. Об этом пишет издание National Review.Согласно материалам, такие страны, как Куба, Никарагуа и Венесуэла стали стратегическими союзниками России. Страна "становится бесспорным лидером международной геополитики", отмечается в статье.Кроме того, главный партнер Москвы - Пекин, стал крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций и ключевым кредитором энергетических и инфраструктурных проектов Латинской Америки.Помимо этого, пишет издание, свое присутствие в западном полушарии усилил и Иран. На этом фоне NR рекомендует Вашингтону уделять Латинской америке боьше внимания, пока не стало слишком поздно.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240726/kharris-850447554.html

латинская америка

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латинская америка, россия, сша