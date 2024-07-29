https://1prime.ru/20240729/rossiya-850500373.html
"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США
"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США
Россия наращивает свое присутствие в Латинской Америке, США могут безвозвратно потерять регион. Об этом пишет издание National Review. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:19+0300
2024-07-29T11:19+0300
2024-07-29T11:19+0300
политика
латинская америка
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/89/841508984_0:276:2400:1626_1920x0_80_0_0_a518f8a18f116a11da0eb99822c42617.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия наращивает свое присутствие в Латинской Америке, США могут безвозвратно потерять регион. Об этом пишет издание National Review.Согласно материалам, такие страны, как Куба, Никарагуа и Венесуэла стали стратегическими союзниками России. Страна "становится бесспорным лидером международной геополитики", отмечается в статье.Кроме того, главный партнер Москвы - Пекин, стал крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций и ключевым кредитором энергетических и инфраструктурных проектов Латинской Америки.Помимо этого, пишет издание, свое присутствие в западном полушарии усилил и Иран. На этом фоне NR рекомендует Вашингтону уделять Латинской америке боьше внимания, пока не стало слишком поздно.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240726/kharris-850447554.html
латинская америка
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/89/841508984_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_8f00aae6f652b1a3437155327fb426e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, россия, сша
Политика, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, РОССИЯ, США
"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США
National Review: Вашингтон обеспокоен ростом влияния Москвы в Латинской Америке
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ.
Россия наращивает свое присутствие в Латинской Америке, США могут безвозвратно потерять регион. Об этом пишет издание National Review
.
Согласно материалам, такие страны, как Куба, Никарагуа и Венесуэла стали стратегическими союзниками России. Страна "становится бесспорным лидером международной геополитики", отмечается в статье.
Кроме того, главный партнер Москвы - Пекин, стал крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций и ключевым кредитором энергетических и инфраструктурных проектов Латинской Америки.
Помимо этого, пишет издание, свое присутствие в западном полушарии усилил и Иран. На этом фоне NR рекомендует Вашингтону уделять Латинской америке боьше внимания, пока не стало слишком поздно.
Проблема похуже Трампа. Харрис похоронит западное влияние в мире