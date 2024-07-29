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"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США - 29.07.2024, ПРАЙМ
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"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США
"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США
Россия наращивает свое присутствие в Латинской Америке, США могут безвозвратно потерять регион. Об этом пишет издание National Review. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:19+0300
2024-07-29T11:19+0300
политика
латинская америка
россия
сша
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия наращивает свое присутствие в Латинской Америке, США могут безвозвратно потерять регион. Об этом пишет издание National Review.Согласно материалам, такие страны, как Куба, Никарагуа и Венесуэла стали стратегическими союзниками России. Страна "становится бесспорным лидером международной геополитики", отмечается в статье.Кроме того, главный партнер Москвы - Пекин, стал крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций и ключевым кредитором энергетических и инфраструктурных проектов Латинской Америки.Помимо этого, пишет издание, свое присутствие в западном полушарии усилил и Иран. На этом фоне NR рекомендует Вашингтону уделять Латинской америке боьше внимания, пока не стало слишком поздно.Полный текст читайте на ИноСМИ
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латинская америка, россия, сша
Политика, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, РОССИЯ, США
11:19 29.07.2024
 
"Пока не поздно": рост влияния России в одном регионе встревожил США

National Review: Вашингтон обеспокоен ростом влияния Москвы в Латинской Америке

© Unsplash/Antonella VilardoВид на Рио-де-Жанейро, Бразилия
Вид на Рио-де-Жанейро, Бразилия
© Unsplash/Antonella Vilardo
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Россия наращивает свое присутствие в Латинской Америке, США могут безвозвратно потерять регион. Об этом пишет издание National Review.
Согласно материалам, такие страны, как Куба, Никарагуа и Венесуэла стали стратегическими союзниками России. Страна "становится бесспорным лидером международной геополитики", отмечается в статье.
Кроме того, главный партнер Москвы - Пекин, стал крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций и ключевым кредитором энергетических и инфраструктурных проектов Латинской Америки.
Помимо этого, пишет издание, свое присутствие в западном полушарии усилил и Иран. На этом фоне NR рекомендует Вашингтону уделять Латинской америке боьше внимания, пока не стало слишком поздно.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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ПолитикаЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАРОССИЯСША
 
 
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