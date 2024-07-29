https://1prime.ru/20240729/rusofobiya-850501964.html

"Остановить Россию". Названа причина тысячелетней русофобии западных стран

"Остановить Россию". Названа причина тысячелетней русофобии западных стран - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Остановить Россию". Названа причина тысячелетней русофобии западных стран

На Западе вновь распространяются стереотипы о России и ее лидере. Стремление остановить Путина любой ценой объясняется его завещанием об "уничтожении Европы",... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T12:01+0300

2024-07-29T12:01+0300

2024-07-29T12:16+0300

россия

европа

нато

владимир путин

русофобия

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. На Западе вновь распространяются стереотипы о России и ее лидере. Стремление остановить Путина любой ценой объясняется его завещанием об "уничтожении Европы", сообщает сербское издание "Печат". Западная риторика о якобы оставленном лидером страны завещании захватить и уничтожить Европу не нова. Так, например, поход Наполеона против Москвы и сопутствующее ему сплочение европейских наций вокруг французского завоевателя объяснялись "завещанием Петра Великого". Именно этот документ стал символом объединения "цивилизованной Европы" против варварской Российской империи, символом крепко укоренившейся в умах европейцев русофобии.По утверждению Бонапарта, распространившего документ перед походом для поднятия духа европейцев, в "завещании" говорилось о желании российского императора захватить всю Европу. Позже, очевидно, было единогласно признано, что "завещание" является фальсификацией и не имеет никакой силы. Однако это не означало отход Европы от идеи остановить несуществующий "русский захватнический поход на Европу", пишет автор статьи.О захватнических идеях русского народа писали и польские экстремисты, воевавшие с Москвой в конце пятнадцатого века. Именно они развивали идею о том, что Прибалтика и Польша - последний оплот христианства, а Россия - "народ-отступник, который нужно изолировать и уничтожить", подчеркивает автор. Современные лозунги главы киевского режима едва ли отличаются от слов польских экстремистов.Разгром Наполеона не поставил точку в питаемой европейскими лидерами ненависти к России. Действия Гитлера были так же основаны на теории о "низших расах", к которым отнесли и "варварских азиатских русских". Фальсификация фактов продолжает использоваться в том числе и сегодня. Ежедневно самые разные СМИ пишут о готовности России напасть на "миролюбивый и ни в чем не повинный" блок НАТО. Европейские лидеры открыто утверждают, что Владимир Путин готовит захватнические планы по уничтожению Европы, поэтому необходимо срочно дать коллективный отпор. Однако остается незамеченным тот факт, что именно Североатлантический альянс каждое десятилетие больше и больше расширяет свои границы, готовясь к конфронтации с Москвой. А "завещание Путина", подчеркивается в статье, является единственным объяснением необходимости этих действий. Вот только истинные намерения президента явно далеки от того образа, который преподносит людям Запад.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240729/peregovory-850500226.html

https://1prime.ru/20240725/850429791.html

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россия, европа, нато, владимир путин, русофобия