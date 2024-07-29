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Российский рынок снизился к закрытию основных торгов

Российский рынок снизился к закрытию основных торгов - 29.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок снизился к закрытию основных торгов

Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,88%, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T19:04+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,88%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,88%, до 2906,95 пункта, долларовый РТС – на 3,99%, до 1057,99 пункта.

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