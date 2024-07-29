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Российский рынок снизился к закрытию основных торгов
Российский рынок снизился к закрытию основных торгов - 29.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок снизился к закрытию основных торгов
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,88%, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T19:04+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,88%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,88%, до 2906,95 пункта, долларовый РТС – на 3,99%, до 1057,99 пункта.
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торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, Торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
Российский рынок снизился к закрытию основных торгов
Российский рынок акций снизился на 2,88% в основную торговую сессию
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 2,88%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,88%, до 2906,95 пункта, долларовый РТС – на 3,99%, до 1057,99 пункта.
Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель