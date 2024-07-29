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Российский рынок акций снизился до уровня минимумов середины июля

Российский рынок акций снизился до уровня минимумов середины июля - 29.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился до уровня минимумов середины июля

Российский рынок акций в основные торги понедельника упал в район минимумов с середины июля, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T20:03+0300

2024-07-29T20:03+0300

2024-07-29T20:03+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги понедельника упал в район минимумов с середины июля, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,88%, до 2906,95 пункта, долларовый РТС – на 3,99%, до 1057,99 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в понедельник продолжил падать третью сессию подряд и даже усилил эту тенденцию. В итоге индекс Мосбиржи сполз в район минимумов с середины июля – около 2900 пунктов. "На рынок акций значительное давление оказали итоги пятничного заседания ЦБ РФ, на котором регулятор повысил ключевую ставку до 18% годовых, а также сопроводил решение жестким сигналом. ЦБ обозначил готовность повышать ставку на следующих заседаниях и заметно повысил ожидаемый уровень среднего значения ставки", - комментирует Денис Обухов из УК "Первая". Стоимость нефти к 19.42 мск падала на 2%, до 78,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 104,6 пункта. На Московской бирже упали бумаги "Аэрофлота" (-5,9%), "Русагро" (-5,3%), АФК "Система" (-5,2%), "Новатэка" (-4,1%). ПРОГНОЗЫ Российский рынок акций продолжает переваривать рост ключевой ставки и жесткий сигнал ЦБ РФ относительно долгосрочных перспектив ДКП, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Поддержку котировкам акций на начавшейся неделе может оказать ожидаемое в свете завершения июльского налогового периода ослабление рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 июля – 2900-3000 пунктов", - добавляет он. Индекс Мосбиржи опустился до важной отметки вблизи 2900 пунктов, отмечает Игнат Иванов из ФГ "Финам". "Этот уровень может выступить поддержкой, однако вероятнее индекс опустится ниже этой отметки и обновит локальный минимум", - добавляет он. На текущей неделе инвесторы будут следить за макроэкономическими данными, которые, в частности, влияют на решение ЦБ об ужесточении денежно-кредитной политики, отмечает Обухов из УК "Первая", говоря о факторах динамики котировок акций.

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торги, российский рынок акций, мосбиржа, ртс