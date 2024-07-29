https://1prime.ru/20240729/severstal-850516934.html

"Северсталь" поставила металл для самого мощного атомного ледокола в мире

"Северсталь" поставила металл для самого мощного атомного ледокола в мире - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" поставила металл для самого мощного атомного ледокола в мире

"Северсталь" поставила около 15 тысяч тонн продукции, включая 101 лист биметаллического проката и судосталь, на площадку судостроительного комплекса "Звезда" в... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T18:50+0300

2024-07-29T18:50+0300

2024-07-29T18:50+0300

экономика

россия

северсталь

атомный ледокол

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" поставила около 15 тысяч тонн продукции, включая 101 лист биметаллического проката и судосталь, на площадку судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае для самого мощного атомного ледокола в мире, следует из материалов компании. "Северсталь" завершила поставку 101 листа биметалла для строительства носовой части самого мощного атомного ледокола в мире... Общий объем поставки "Северстали", включая судосталь и биметаллический прокат, составил порядка 15 тысяч тонн", - говорится в пресс-релизе. В пресс-службе "Северстали" уточнили, что на текущий момент компания выполнила все свои обязательства и открыта к новым заказам. Отмечается, что весь объем биметалла для строительства ледокола был произведен с использованием нового метода пакетной прокатки на стане 5000 листопрокатного цеха производственной площадки "Северстали" в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В цехе листы подрезались в конечную карточку по заданным размерам, далее проводилась обработка и наносился грунт на основной черный слой, поставка осуществлялась тремя партиями, сообщили в компании. Для сохранения поверхности была применена новая схема погрузки – использовались плоские площадки со специальным креплением. Между листами прокладывались специальные резиновые прокладки, чтобы исключить контакт металлических листов между собой, добавляют в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20240722/severstal-850320878.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, северсталь, атомный ледокол