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Британия оштрафовала Авена по делу об обходе санкций, сообщили СМИ - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Британия оштрафовала Авена по делу об обходе санкций, сообщили СМИ
Британия оштрафовала Авена по делу об обходе санкций, сообщили СМИ - 29.07.2024, ПРАЙМ
Британия оштрафовала Авена по делу об обходе санкций, сообщили СМИ
Управляющая фирма, которая обсуживает имущество российского бизнесмена Петра Авена в Британии, решила уплатить более 960 тысяч долларов в рамках расследования... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T18:39+0300
2024-07-29T18:58+0300
экономика
великобритания
петр авен
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Управляющая фирма, которая обсуживает имущество российского бизнесмена Петра Авена в Британии, решила уплатить более 960 тысяч долларов в рамках расследования против предпринимателя за обход западных санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда. Отмечается, что управляющий имуществом Авена дал согласие на взыскание более 750 тысяч фунтов (963 260 долларов), "чтобы положить конец почти двухлетнему расследованию британской полиции по поводу уклонения от санкций". В публикации сказано, что Лондону также были переданы тысячи фунтов наличными, ранее изъятые в особняке Авена, согласно с закону о "преступных доходах". По данным Bloomberg, расследование было инициировано в отношении 3,7 миллиона фунтов, переведенных в Британию из австрийского траста за несколько часов до введения санкций ЕС. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Британии (NCA) считают, что Петр Авен, не имеющий собственного банковского счете в стране, использовал как "копилку" счета жены и компаний по управлению его имуществом, сказано в материале. Кроме того, агентство сообщило, что согласно решению суда, взыскания средств с банковских счетов прошли после того, как супруга Авена и управляющие компании признали, что средства представляли собой "подлежащую взысканию собственность или были предназначены для использования в противоправных целях".
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великобритания, петр авен
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Петр Авен
18:39 29.07.2024 (обновлено: 18:58 29.07.2024)
 
Британия оштрафовала Авена по делу об обходе санкций, сообщили СМИ

Bloomberg: Британия оштрафовала Авена на $963,3 тыс по делу об обходе санкций

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Управляющая фирма, которая обсуживает имущество российского бизнесмена Петра Авена в Британии, решила уплатить более 960 тысяч долларов в рамках расследования против предпринимателя за обход западных санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что управляющий имуществом Авена дал согласие на взыскание более 750 тысяч фунтов (963 260 долларов), "чтобы положить конец почти двухлетнему расследованию британской полиции по поводу уклонения от санкций".
В публикации сказано, что Лондону также были переданы тысячи фунтов наличными, ранее изъятые в особняке Авена, согласно с закону о "преступных доходах".
По данным Bloomberg, расследование было инициировано в отношении 3,7 миллиона фунтов, переведенных в Британию из австрийского траста за несколько часов до введения санкций ЕС.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Британии (NCA) считают, что Петр Авен, не имеющий собственного банковского счете в стране, использовал как "копилку" счета жены и компаний по управлению его имуществом, сказано в материале.
Кроме того, агентство сообщило, что согласно решению суда, взыскания средств с банковских счетов прошли после того, как супруга Авена и управляющие компании признали, что средства представляли собой "подлежащую взысканию собственность или были предназначены для использования в противоправных целях".
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