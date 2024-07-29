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Швейцария поделилась планами на российские активы. И Киева в них нет

Швейцария поделилась планами на российские активы. И Киева в них нет - 29.07.2024, ПРАЙМ

Швейцария поделилась планами на российские активы. И Киева в них нет

Швейцария не собирается следовать примеру ЕС и использовать доходы с замороженных активов РФ для помощи Украине, заявил РИА Новости официальный представитель... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T16:31+0300

2024-07-29T16:31+0300

2024-07-29T16:31+0300

швейцария

экономика

замороженные российские активы

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Швейцария не собирается следовать примеру ЕС и использовать доходы с замороженных активов РФ для помощи Украине, заявил РИА Новости официальный представитель государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майенфиш. "Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) всегда придерживается швейцарской правовой системы и обязательств Швейцарии по международному праву. Международно-правовая оценка Швейцарии отсылает к специфической ситуации Швейцарии, в которой, в отличие от ЕС, не создается никаких чрезвычайных доходов в связи с активами центрального банка России", - заявил Майенфиш в ответе на письменный запрос РИА Новости. Он также заявил, что власти Швейцарии внимательно следят за международными дискуссиями по поводу замороженных активов России и обмениваются идеями с партнёрами. "С точки зрения Швейцарии, крайне важно, чтобы любой согласованный на международном уровне подход полностью соответствовал принципам верховенства права и международного права и обеспечивал сохранение финансовой стабильности для избежания непредвиденных последствий для финансовых рынков и будущих операций центральных банков в международной финансовой системе", - добавил Майенфиш. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.

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швейцария

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швейцария, замороженные российские активы