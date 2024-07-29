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Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ - 29.07.2024, ПРАЙМ
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ в момент, пока данное жилье ими не используется. Такой законопроект внесли в плату депутаты Госдумы от... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T16:45+0300
2024-07-29T16:49+0300
жкх
сироты
россия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ в момент, пока данное жилье ими не используется. Такой законопроект внесли в плату депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду". Документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части освобождения детей-сирот от платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги в момент, пока данное жилье ими не используется", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что законопроект направлен на установление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях устранения неурегулированности по предоставлению полного государственного обеспечения детям-сиротам, в части установления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
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жкх, сироты, россия
ЖКХ, сироты, РОССИЯ
16:45 29.07.2024 (обновлено: 16:49 29.07.2024)
 
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ

В Госдуму внесли проект об освобождении детей-сирот от платы за жилье и ЖКХ

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца.
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ в момент, пока данное жилье ими не используется. Такой законопроект внесли в плату депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду". Документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части освобождения детей-сирот от платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги в момент, пока данное жилье ими не используется", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что законопроект направлен на установление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях устранения неурегулированности по предоставлению полного государственного обеспечения детям-сиротам, в части установления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
 
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