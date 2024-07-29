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Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ - 29.07.2024, ПРАЙМ
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ в момент, пока данное жилье ими не используется. Такой законопроект внесли в плату депутаты Госдумы от... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T16:45+0300
2024-07-29T16:45+0300
2024-07-29T16:49+0300
жкх
сироты
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ в момент, пока данное жилье ими не используется. Такой законопроект внесли в плату депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду". Документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части освобождения детей-сирот от платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги в момент, пока данное жилье ими не используется", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что законопроект направлен на установление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях устранения неурегулированности по предоставлению полного государственного обеспечения детям-сиротам, в части установления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
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жкх, сироты, россия
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ
В Госдуму внесли проект об освобождении детей-сирот от платы за жилье и ЖКХ
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ в момент, пока данное жилье ими не используется. Такой законопроект внесли в плату депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду". Документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части освобождения детей-сирот от платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги в момент, пока данное жилье ими не используется", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что законопроект направлен на установление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях устранения неурегулированности по предоставлению полного государственного обеспечения детям-сиротам, в части установления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.