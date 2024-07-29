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Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ

Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ - 29.07.2024, ПРАЙМ

Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ

Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ в момент, пока данное жилье ими не используется. Такой законопроект внесли в плату депутаты Госдумы от... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T16:45+0300

2024-07-29T16:45+0300

2024-07-29T16:49+0300

жкх

сироты

россия

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ в момент, пока данное жилье ими не используется. Такой законопроект внесли в плату депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду". Документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части освобождения детей-сирот от платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги в момент, пока данное жилье ими не используется", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что законопроект направлен на установление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях устранения неурегулированности по предоставлению полного государственного обеспечения детям-сиротам, в части установления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жкх, сироты, россия