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"Согаз" выплатит возмещение пассажирам сошедшего с рельсов поезда
"Согаз" выплатит возмещение пассажирам сошедшего с рельсов поезда - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Согаз" выплатит возмещение пассажирам сошедшего с рельсов поезда
"Согаз" готов выплатить возмещение пассажирам поезда, который сошел с рельсов в Волгоградской области в результате ДТП с "Камазом", говорится в сообщении... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:26+0300
2024-07-29T15:26+0300
2024-07-29T15:33+0300
происшествия
согаз
страховое возмещение
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Согаз" готов выплатить возмещение пассажирам поезда, который сошел с рельсов в Волгоградской области в результате ДТП с "Камазом", говорится в сообщении страховщика.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено."Согаз" готов выполнить свои обязательства по выплате возмещения пассажирам поезда Казань – Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области в результате ДТП с автомобилем КАМАЗ", - отмечается в пресс-релизе."Согаз" желает пострадавшим скорейшего выздоровления и готов выполнить свои обязательства по договору страхования гражданской ответственности перевозчика, заключённому в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ, после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов", - указывается там же.
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согаз, страховое возмещение
Происшествия, Согаз, страховое возмещение
"Согаз" выплатит возмещение пассажирам сошедшего с рельсов поезда
"Согаз" готов выплатить возмещение пассажирам поезда, сошедшего с рельсов под Волгоградом
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Согаз" готов выплатить возмещение пассажирам поезда, который сошел с рельсов в Волгоградской области в результате ДТП с "Камазом", говорится в сообщении страховщика.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено.
"Согаз" готов выполнить свои обязательства по выплате возмещения пассажирам поезда Казань – Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области в результате ДТП с автомобилем КАМАЗ", - отмечается в пресс-релизе.
"Согаз" желает пострадавшим скорейшего выздоровления и готов выполнить свои обязательства по договору страхования гражданской ответственности перевозчика, заключённому в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ, после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов", - указывается там же.