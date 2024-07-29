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Финская Gasum прекратила закупки СПГ из России

Финская Gasum прекратила закупки СПГ из России - 29.07.2024, ПРАЙМ

Финская Gasum прекратила закупки СПГ из России

Финская Gasum, как и планировала, с 26 июля прекратила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщила компания. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T16:50+0300

2024-07-29T16:50+0300

2024-07-29T16:51+0300

энергетика

спг

gasum

россия

финляндия

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Финская Gasum, как и планировала, с 26 июля прекратила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщила компания. Она напомнила, что санкции, введенные ЕС 24 июня, запрещают покупку или импорт СПГ из России через терминалы Евросоюза, не подключенные к газовой сети ЕС. Запрет вступил в силу 26 июля. "Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и, соответственно, прекратила все закупки российского СПГ", − говорится в сообщении компании. Gasum отметила, что имеет долгосрочный контракт take or pay на поставку СПГ с "Газпром экспортом", который был заключен до 2022 года. Это означает, что компания обязана ежегодно оплачивать определенное количество газа, независимо от того, будет он собран или нет. "Санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть договор с "Газпром экспортом", но являются форс-мажорным обстоятельством, препятствующим закупке или импорту российского СПГ в автономные терминалы", − добавили в Gasum. Компания подчеркнула, что закупает СПГ из различных источников. Например, заключила долгосрочное соглашение о поставках с СПГ-завода Risavika в Норвегии. Помимо Норвегии, закупает СПГ по всему миру через терминалы в Центральной Европе. Большая часть сжиженного газа, напрямую закупаемого Gasum, ранее поступала не из России, а из других источников, уточняется в сообщении. Кроме того, Gasum в мае расторгла с "Газпром экспортом" долгосрочный − действовавший до 2031 года − контракт на поставку трубопроводного газа. Решение было принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях, чего российская сторона потребовала в апреле 2022 года, а в мае прекратила поставлять трубопроводный газ. Позже Gasum инициировала арбитражное разбирательство с "Газпром экспортом" по поводу этого контракта. Газ из России в Финляндию поставлялся на протяжении 50 лет. "Газпром экспорт" до 2019 года был единственным каналом такого импорта. Сейчас страна замещает этот не поступающий больше газ в том числе за счет СПГ из США.

https://1prime.ru/20240727/evropa-850483343.html

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спг, gasum, россия, финляндия