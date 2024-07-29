Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240729/stroitelstvo-850517994.html
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ - 29.07.2024, ПРАЙМ
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ
Завершение строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано до первого квартала 2028 года. Об... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T19:43+0300
2024-07-29T19:43+0300
экономика
транспорт
всм москва — санкт-петербург
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ab143c18a31b4704dc203d295d146b21.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Завершение строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано до первого квартала 2028 года. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ, касающегося паспорта данного инвестпроекта. "Сроки реализации инвестиционного проекта: фаза проектирования и строительства инфраструктуры (включая приобретение подвижного состава) — с 2024 года по первый квартал 2028 года, фаза эксплуатации инфраструктуры (включая приобретение и эксплуатацию подвижного состава) — со II квартала 2028 года", — сказано в документе. Общий объем инвестиций в указанный проект оценивается в сумму более чем в два триллиона рублей, сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Ранее сообщалось, что в частности планируется строительство двух участков: от Петербурга до Зеленограда стоимостью более 1,7 триллиона рублей по концессии и выходов из Москвы на сумму свыше 220 миллиардов рублей по инвестпрограмме РЖД. Плюс закупка 43 составов до 2030 года. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в стране таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.
https://1prime.ru/20240729/vsm-850499030.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2661dd44bccf1d086d91368f0a8628b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
транспорт, всм москва — санкт-петербург, строительство
Экономика, Транспорт, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, строительство
19:43 29.07.2024
 
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ

Правительство РФ: ВСМ Москва-Петербург будет построена до I квартала 2028 года

© fotolia.com / HPWРельсы
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© fotolia.com / HPW
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Завершение строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано до первого квартала 2028 года. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ, касающегося паспорта данного инвестпроекта.
"Сроки реализации инвестиционного проекта: фаза проектирования и строительства инфраструктуры (включая приобретение подвижного состава) — с 2024 года по первый квартал 2028 года, фаза эксплуатации инфраструктуры (включая приобретение и эксплуатацию подвижного состава) — со II квартала 2028 года", — сказано в документе.
Общий объем инвестиций в указанный проект оценивается в сумму более чем в два триллиона рублей, сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Ранее сообщалось, что в частности планируется строительство двух участков: от Петербурга до Зеленограда стоимостью более 1,7 триллиона рублей по концессии и выходов из Москвы на сумму свыше 220 миллиардов рублей по инвестпрограмме РЖД. Плюс закупка 43 составов до 2030 года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в стране таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.
Модель высокоскоростного электропоезда
Правительство включит ВСМ "Москва - Петербург" в перечень самоокупаемых
10:34
 
ЭкономикаТранспортВСМ Москва — Санкт-Петербургстроительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала