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Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ - 29.07.2024, ПРАЙМ
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ
Завершение строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано до первого квартала 2028 года. Об... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T19:43+0300
2024-07-29T19:43+0300
2024-07-29T19:43+0300
экономика
транспорт
всм москва — санкт-петербург
строительство
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Завершение строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано до первого квартала 2028 года. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ, касающегося паспорта данного инвестпроекта. "Сроки реализации инвестиционного проекта: фаза проектирования и строительства инфраструктуры (включая приобретение подвижного состава) — с 2024 года по первый квартал 2028 года, фаза эксплуатации инфраструктуры (включая приобретение и эксплуатацию подвижного состава) — со II квартала 2028 года", — сказано в документе. Общий объем инвестиций в указанный проект оценивается в сумму более чем в два триллиона рублей, сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Ранее сообщалось, что в частности планируется строительство двух участков: от Петербурга до Зеленограда стоимостью более 1,7 триллиона рублей по концессии и выходов из Москвы на сумму свыше 220 миллиардов рублей по инвестпрограмме РЖД. Плюс закупка 43 составов до 2030 года. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в стране таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.
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транспорт, всм москва — санкт-петербург, строительство
Экономика, Транспорт, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, строительство
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ
Правительство РФ: ВСМ Москва-Петербург будет построена до I квартала 2028 года
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Завершение строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано до первого квартала 2028 года. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ, касающегося паспорта данного инвестпроекта.
"Сроки реализации инвестиционного проекта: фаза проектирования и строительства инфраструктуры (включая приобретение подвижного состава) — с 2024 года по первый квартал 2028 года, фаза эксплуатации инфраструктуры (включая приобретение и эксплуатацию подвижного состава) — со II квартала 2028 года", — сказано в документе.
Общий объем инвестиций в указанный проект оценивается в сумму более чем в два триллиона рублей, сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Ранее сообщалось, что в частности планируется строительство двух участков: от Петербурга до Зеленограда стоимостью более 1,7 триллиона рублей по концессии и выходов из Москвы на сумму свыше 220 миллиардов рублей по инвестпрограмме РЖД. Плюс закупка 43 составов до 2030 года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в стране таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.
Правительство включит ВСМ "Москва - Петербург" в перечень самоокупаемых