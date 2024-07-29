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Мишустин: правительство продолжит создавать технопарки по всей России

Мишустин: правительство продолжит создавать технопарки по всей России - 29.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин: правительство продолжит создавать технопарки по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к 2030 году в России должно появиться не менее 100 бизнес- и технопарков. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T10:51+0300

2024-07-29T10:51+0300

2024-07-29T10:52+0300

михаил мишустин

технопарк

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к 2030 году в России должно появиться не менее 100 бизнес- и технопарков. "По поручению главы государства правительство продолжит создавать по всей стране подобные промышленные, бизнес- технологические парки - не менее 100 к 2030 году, чтобы предприятия могли скорее воплощать свои инновации, свои идеи и разработки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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михаил мишустин, технопарк