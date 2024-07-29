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Мишустин: правительство продолжит создавать технопарки по всей России
Мишустин: правительство продолжит создавать технопарки по всей России - 29.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин: правительство продолжит создавать технопарки по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к 2030 году в России должно появиться не менее 100 бизнес- и технопарков. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T10:51+0300
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2024-07-29T10:52+0300
михаил мишустин
технопарк
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к 2030 году в России должно появиться не менее 100 бизнес- и технопарков. "По поручению главы государства правительство продолжит создавать по всей стране подобные промышленные, бизнес- технологические парки - не менее 100 к 2030 году, чтобы предприятия могли скорее воплощать свои инновации, свои идеи и разработки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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михаил мишустин, технопарк
Михаил Мишустин, технопарк
Мишустин: правительство продолжит создавать технопарки по всей России
Мишустин: не менее 100 бизнес- и технопарков должно появиться в России к 2030 году
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к 2030 году в России должно появиться не менее 100 бизнес- и технопарков.
"По поручению главы государства правительство продолжит создавать по всей стране подобные промышленные, бизнес- технологические парки - не менее 100 к 2030 году, чтобы предприятия могли скорее воплощать свои инновации, свои идеи и разработки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.