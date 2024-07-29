https://1prime.ru/20240729/timati-850510793.html
"Верните жену". Тимати высказался о продаже WB и уходе Бакальчук
"Верните жену". Тимати высказался о продаже WB и уходе Бакальчук - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Верните жену". Тимати высказался о продаже WB и уходе Бакальчук
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) сообщил, что в возникшей ситуации с разводом Владислава и Татьяны Бакальчуков встал на строну главы семейства. Также он призвал... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:47+0300
2024-07-29T15:47+0300
2024-07-29T16:35+0300
экономика
бизнес
wildberries
тимати
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) сообщил, что в возникшей ситуации с разводом Владислава и Татьяны Бакальчуков встал на строну главы семейства. Также он призвал третьих лиц не заниматься "рейдерским захватом" маркетплейса Wildberries и "вернуть жену в семью". "Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно. Дорогие друзья, анализируйте информацию, думайте исключительно своей головой. Я полностью поддерживаю в этом вопросе Владислава", — заявил Тимати на видео, опубликованном в Instagram*. Юнусов считает происходящее "влезанием" в чужую семью и попыткой "отжать бизнес".На прошлой неделе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с Бакальчуком и заявил, что поручил депутату ГД Адаму Делимханову оценить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. Глава Чечни заявил, что активы макретплейса "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса и его супругу Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от него и семерых детей, поэтому он не имеет возможность встретиться с женой и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании, заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее супругу принадлежит 1% акций фирмы, но он не участвует в управлении бизнесом. Вместе с тем, Бакальчук заявил агентству РИА Новости, что намерен вести за свою семью и приложит все силы для сохранения бизнеса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ПРАЙМ
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бизнес, wildberries, тимати
Экономика, Бизнес, Wildberries, Тимати
"Верните жену". Тимати высказался о продаже WB и уходе Бакальчук
Тимати призвал прекратить "рейдерский захват" WB и "вернуть Бакальчук в семью"
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) сообщил, что в возникшей ситуации с разводом Владислава и Татьяны Бакальчуков встал на строну главы семейства. Также он призвал третьих лиц не заниматься "рейдерским захватом" маркетплейса Wildberries и "вернуть жену в семью".
"Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно. Дорогие друзья, анализируйте информацию, думайте исключительно своей головой. Я полностью поддерживаю в этом вопросе Владислава", — заявил Тимати на видео, опубликованном в Instagram*.
Юнусов считает происходящее "влезанием" в чужую семью и попыткой "отжать бизнес".
На прошлой неделе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с Бакальчуком и заявил, что поручил депутату ГД Адаму Делимханову оценить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.
Глава Чечни заявил, что активы макретплейса "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".
По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса и его супругу Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от него и семерых детей, поэтому он не имеет возможность встретиться с женой и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании, заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее супругу принадлежит 1% акций фирмы, но он не участвует в управлении бизнесом. Вместе с тем, Бакальчук заявил агентству РИА Новости, что намерен вести за свою семью и приложит все силы для сохранения бизнеса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Развод Wildberries. Сколько заплатит бывшему самая богатая женщина России