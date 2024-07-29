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ЦБ раскрыл, какие средства привлекали финансовые пирамиды - 29.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ раскрыл, какие средства привлекали финансовые пирамиды
ЦБ раскрыл, какие средства привлекали финансовые пирамиды - 29.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ раскрыл, какие средства привлекали финансовые пирамиды
Банк России выявил в первом полугодии почти 3,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности, около половины из них - с признаками финансовых пирамид, | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:48+0300
2024-07-29T14:55+0300
банк россии
финансовые пирамиды
цфа
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банк России выявил в первом полугодии почти 3,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности, около половины из них - с признаками финансовых пирамид, сообщила пресс-служба ЦБ РФ."Банк России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов. Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% - на нелегальных кредиторов, остальные - на нелегальных форекс-дилеров", - говорится в сообщении регулятора.Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram."В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман", - говорится в сообщении.ЦБ указывает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами.
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финансовые пирамиды, цфа
Банк России, финансовые пирамиды, ЦФА
14:48 29.07.2024 (обновлено: 14:55 29.07.2024)
 
ЦБ раскрыл, какие средства привлекали финансовые пирамиды

ЦБ выявил в I полугодии почти 3,5 тыс субъектов с признаками нелегальной деятельности

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банк России выявил в первом полугодии почти 3,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности, около половины из них - с признаками финансовых пирамид, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
"Банк России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов. Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% - на нелегальных кредиторов, остальные - на нелегальных форекс-дилеров", - говорится в сообщении регулятора.
Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram.
"В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман", - говорится в сообщении.
ЦБ указывает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами.
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Банк Россиифинансовые пирамидыЦФА
 
 
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