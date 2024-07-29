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ЦБ раскрыл, какие средства привлекали финансовые пирамиды

ЦБ раскрыл, какие средства привлекали финансовые пирамиды - 29.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ раскрыл, какие средства привлекали финансовые пирамиды

Банк России выявил в первом полугодии почти 3,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности, около половины из них - с признаками финансовых пирамид, | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T14:48+0300

2024-07-29T14:48+0300

2024-07-29T14:55+0300

банк россии

финансовые пирамиды

цфа

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банк России выявил в первом полугодии почти 3,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности, около половины из них - с признаками финансовых пирамид, сообщила пресс-служба ЦБ РФ."Банк России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов. Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% - на нелегальных кредиторов, остальные - на нелегальных форекс-дилеров", - говорится в сообщении регулятора.Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram."В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман", - говорится в сообщении.ЦБ указывает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами.

https://1prime.ru/20240723/finansovaya-piramida-850372263.html

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финансовые пирамиды, цфа