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ЦБ выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника

ЦБ выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника - 29.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника

ЦБ РФ в первом полугодии 2024 года выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника рынка ценных бумаг, что на 67% выше аналогичного... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T15:42+0300

2024-07-29T15:42+0300

2024-07-29T15:42+0300

банк россии

рынки

ценные бумаги

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ в первом полугодии 2024 года выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника рынка ценных бумаг, что на 67% выше аналогичного показателя прошлого года, следует из сообщения финансового регулятора. "Было выявлено (Банком России – ред.) 724 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг в первом полугодии 2024 года. Это почти на 67% больше, чем за такой же период прошлого года", - говорится в сообщении. За отчетный период выявлено 688 нелегальных форекс-дилеров и 36 нелегальных брокеров и управляющих. Год назад эти показатели равнялись 417 и 17 соответственно, уточняет ЦБ. "На фоне санкционных ограничений нелегальные компании заманивают потребителей, обещая им якобы возможность участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой, убеждают в удобстве осуществления расчетов в крипте. Потенциальных клиентов вводят в заблуждение - их уверяют, что у компании есть лицензия и регистрация в дружественных странах, для проверки перенаправляют на поддельные ресурсы иностранных регуляторов", - поясняет ЦБ.

https://1prime.ru/20240728/moshenniki-850491047.html

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