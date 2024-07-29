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ЦБ выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника - 29.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника
ЦБ выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника - 29.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника
ЦБ РФ в первом полугодии 2024 года выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника рынка ценных бумаг, что на 67% выше аналогичного... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:42+0300
2024-07-29T15:42+0300
банк россии
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ в первом полугодии 2024 года выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника рынка ценных бумаг, что на 67% выше аналогичного показателя прошлого года, следует из сообщения финансового регулятора. "Было выявлено (Банком России – ред.) 724 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг в первом полугодии 2024 года. Это почти на 67% больше, чем за такой же период прошлого года", - говорится в сообщении. За отчетный период выявлено 688 нелегальных форекс-дилеров и 36 нелегальных брокеров и управляющих. Год назад эти показатели равнялись 417 и 17 соответственно, уточняет ЦБ. "На фоне санкционных ограничений нелегальные компании заманивают потребителей, обещая им якобы возможность участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой, убеждают в удобстве осуществления расчетов в крипте. Потенциальных клиентов вводят в заблуждение - их уверяют, что у компании есть лицензия и регистрация в дружественных странах, для проверки перенаправляют на поддельные ресурсы иностранных регуляторов", - поясняет ЦБ.
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рынки, ценные бумаги
Банк России, Рынки, ценные бумаги
15:42 29.07.2024
 
ЦБ выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника

ЦБ выявил в I полугодии 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ в первом полугодии 2024 года выявил 724 субъекта с признаком нелегальной деятельности профучастника рынка ценных бумаг, что на 67% выше аналогичного показателя прошлого года, следует из сообщения финансового регулятора.
"Было выявлено (Банком России – ред.) 724 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг в первом полугодии 2024 года. Это почти на 67% больше, чем за такой же период прошлого года", - говорится в сообщении.
За отчетный период выявлено 688 нелегальных форекс-дилеров и 36 нелегальных брокеров и управляющих. Год назад эти показатели равнялись 417 и 17 соответственно, уточняет ЦБ.
"На фоне санкционных ограничений нелегальные компании заманивают потребителей, обещая им якобы возможность участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой, убеждают в удобстве осуществления расчетов в крипте. Потенциальных клиентов вводят в заблуждение - их уверяют, что у компании есть лицензия и регистрация в дружественных странах, для проверки перенаправляют на поддельные ресурсы иностранных регуляторов", - поясняет ЦБ.
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