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"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины

"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины

Соединенные Штаты не захотят финансировать восстановление Украины. Об этом в материале для издания National Interest рассказывает аналитик Центра свободы... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T09:33+0300

2024-07-29T09:33+0300

2024-07-29T09:47+0300

экономика

украина

восстановление

сша

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не захотят финансировать восстановление Украины. Об этом в материале для издания National Interest рассказывает аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак."Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам, - пишет Приморак. - Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине".При этом аналитик утверждает, что граждан США возмущает, как украинские власти относятся к своей задолженности перед Западом, насчитывающей десятки миллиардов долларов. Сначала Киев должен расплатиться по старым долгам, а уже потом рассчитывать на помощь в восстановлении, считает Приморак.

https://1prime.ru/20240726/ukraina-850475747.html

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украина, восстановление, сша