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"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины
"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины
Соединенные Штаты не захотят финансировать восстановление Украины. Об этом в материале для издания National Interest рассказывает аналитик Центра свободы... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T09:33+0300
2024-07-29T09:33+0300
2024-07-29T09:47+0300
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не захотят финансировать восстановление Украины. Об этом в материале для издания National Interest рассказывает аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак."Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам, - пишет Приморак. - Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине".При этом аналитик утверждает, что граждан США возмущает, как украинские власти относятся к своей задолженности перед Западом, насчитывающей десятки миллиардов долларов. Сначала Киев должен расплатиться по старым долгам, а уже потом рассчитывать на помощь в восстановлении, считает Приморак.
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украина, восстановление, сша
Экономика, УКРАИНА, восстановление, США
"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины
National Interest: американцы не готовы платить за восстановление Украины
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ.
Соединенные Штаты не захотят финансировать восстановление Украины. Об этом в материале для издания National Interest
рассказывает аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак.
"Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам, - пишет Приморак. - Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине".
При этом аналитик утверждает, что граждан США возмущает, как украинские власти относятся к своей задолженности перед Западом, насчитывающей десятки миллиардов долларов. Сначала Киев должен расплатиться по старым долгам, а уже потом рассчитывать на помощь в восстановлении, считает Приморак.
На Украине признались в возможной нехватке средств на выплаты военным