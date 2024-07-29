Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240729/ukraina-850497240.html
"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины
"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины
Соединенные Штаты не захотят финансировать восстановление Украины. Об этом в материале для издания National Interest рассказывает аналитик Центра свободы... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T09:33+0300
2024-07-29T09:47+0300
экономика
украина
восстановление
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не захотят финансировать восстановление Украины. Об этом в материале для издания National Interest рассказывает аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак."Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам, - пишет Приморак. - Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине".При этом аналитик утверждает, что граждан США возмущает, как украинские власти относятся к своей задолженности перед Западом, насчитывающей десятки миллиардов долларов. Сначала Киев должен расплатиться по старым долгам, а уже потом рассчитывать на помощь в восстановлении, считает Приморак.
https://1prime.ru/20240726/ukraina-850475747.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, восстановление, сша
Экономика, УКРАИНА, восстановление, США
09:33 29.07.2024 (обновлено: 09:47 29.07.2024)
 
"Не горят желанием". В США сделали жесткое заявление о перспективах Украины

National Interest: американцы не готовы платить за восстановление Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не захотят финансировать восстановление Украины. Об этом в материале для издания National Interest рассказывает аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак.
"Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам, - пишет Приморак. - Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине".
При этом аналитик утверждает, что граждан США возмущает, как украинские власти относятся к своей задолженности перед Западом, насчитывающей десятки миллиардов долларов. Сначала Киев должен расплатиться по старым долгам, а уже потом рассчитывать на помощь в восстановлении, считает Приморак.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
На Украине признались в возможной нехватке средств на выплаты военным
26 июля, 22:02
 
ЭкономикаУКРАИНАвосстановлениеСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала