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Раскрыта главная тема ВЭФ-2024
Раскрыта главная тема ВЭФ-2024 - 29.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыта главная тема ВЭФ-2024
Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Роскогресс" | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T09:50+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Роскогресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова. "Восточный экономический форум – важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР", - цитирует фонд "Роскогресс" Кобякова. По его мнению, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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Раскрыта главная тема ВЭФ-2024
Главной темой ВЭФ-2024 станет создание возможностей развития ДФО до 2030 года
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Роскогресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова.
"Восточный экономический форум – важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР", - цитирует фонд "Роскогресс" Кобякова.
По его мнению, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона.
ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Выездная сессия ВЭФ-2024 пройдет в Гонконге, сообщил "Росконгресс"