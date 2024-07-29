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Раскрыта главная тема ВЭФ-2024

Раскрыта главная тема ВЭФ-2024 - 29.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыта главная тема ВЭФ-2024

Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Роскогресс" | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T09:50+0300

2024-07-29T09:50+0300

2024-07-29T09:50+0300

экономика

вэф

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Роскогресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова. "Восточный экономический форум – важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР", - цитирует фонд "Роскогресс" Кобякова. По его мнению, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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