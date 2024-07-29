https://1prime.ru/20240729/venesuela-850509321.html

"Как насчет США?". На Западе прокомментировали итоги выборов в Венесуэле

"Как насчет США?". На Западе прокомментировали итоги выборов в Венесуэле - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Как насчет США?". На Западе прокомментировали итоги выборов в Венесуэле

Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро переизбрали на третий срок. Согласно данным Национального избирательного совета страны, он выиграл выборы с... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T15:29+0300

2024-07-29T15:29+0300

2024-07-29T15:56+0300

политика

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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро переизбрали на третий срок. Согласно данным Национального избирательного совета страны, он выиграл выборы с результатом в 51,2% голосов. Ряд лидеров других стран поздравили его с победой, а некоторые подвергли результаты голосования сомнению, пишет газета Le Figaro. Читатели издания также высказали свое мнение.Отмечается, что с победой Мадуро поздравило руководство КНР. Президент Кубы заявил, что переизбрание венесуэльского лидера стало "историческим триумфом на выборах". Вместе с тем, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к "честному и прозрачному" подсчету бюллетеней и выразил "серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю и голос венесуэльского народа". Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель также "полной прозрачности избирательного процесса". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрезидент Чили Габриэль Борич стал первым руководителем страны, открыто поставившим под сомнение результаты выборов в Венесуэле, заявив, что в такие итоги "верится с трудом". Его поддержал глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо и призвал провести полный подсчет голосов и "независимый аудит".Читатели Le Figaro в комментариях к публикации также высказали свое мнение. Так, читатель с ником e g. задался вопросом:"А что насчет подробных результатов выборов в США, их мы тоже получим?"Читатель didier bernadet заявил, что "интоксикация европейских СМИ, прислуживающих США, просто удручает". "Почему бы вам самим не поехать в Латинскую Америку, и не узнать, что реально там происходит? То, что десятилетиями творится в регионе, ждет Европу в будущем. Коммунизм здесь ни при чем, это всего лишь самозащита", — указал он.Читатель Diogène предложил вспомнить: ""А как насчет выборов, на которых победили Буш-младший и Байден?Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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венесуэла, сша, ес, николас мадуро