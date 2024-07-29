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Депутат японского парламента направился с визитом в Россию - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Депутат японского парламента направился с визитом в Россию
Депутат японского парламента направился с визитом в Россию - 29.07.2024, ПРАЙМ
Депутат японского парламента направился с визитом в Россию
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки направился с визитом в Российскую Федерацию, передает издание Hokkaido. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T06:55+0300
2024-07-29T07:07+0300
политика
япония
россия
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки направился с визитом в Российскую Федерацию, передает издание Hokkaido.В ходе визита Судзуки, как сообщает Hokkaido, встретится с сотрудниками Министерства иностранных дел РФ и Росрыболовства.С начала российской спецоперации на Украине Судзуки уже второй раз посещает Российскую Федерацию. Его первый визит, который прошел в октябре 2023 года, вызвал бурю негодования в японских политических кругах, при этом депутат был вынужден покинуть партию, в которой состоял на тот момент. Мунэо Судзуки имеет репутацию влиятельного политика. Его политический стаж - свыше 40 лет. В Японии он прежде всего известен как сторонник развития отношений с Российской Федерацией и советник ныне покойного премьера страны Синдзо Абэ, в том числе по вопросам заключения мирного договора с Россией.
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япония, россия
Политика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ
06:55 29.07.2024 (обновлено: 07:07 29.07.2024)
 
Депутат японского парламента направился с визитом в Россию

Hokkaido: депутат парламента Японии Мунэо Судзуки направился с визитом в Россию

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца "Хамагири" Морских сил самообороны Японии во Владивосток
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки направился с визитом в Российскую Федерацию, передает издание Hokkaido.
В ходе визита Судзуки, как сообщает Hokkaido, встретится с сотрудниками Министерства иностранных дел РФ и Росрыболовства.
С начала российской спецоперации на Украине Судзуки уже второй раз посещает Российскую Федерацию. Его первый визит, который прошел в октябре 2023 года, вызвал бурю негодования в японских политических кругах, при этом депутат был вынужден покинуть партию, в которой состоял на тот момент.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
США создадут новое военное командование в Японии, передает WSJ
Вчера, 07:30
Мунэо Судзуки имеет репутацию влиятельного политика. Его политический стаж - свыше 40 лет. В Японии он прежде всего известен как сторонник развития отношений с Российской Федерацией и советник ныне покойного премьера страны Синдзо Абэ, в том числе по вопросам заключения мирного договора с Россией.
 
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