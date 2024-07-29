https://1prime.ru/20240729/vizit-850495608.html

Депутат японского парламента направился с визитом в Россию

Депутат японского парламента направился с визитом в Россию - 29.07.2024, ПРАЙМ

Депутат японского парламента направился с визитом в Россию

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки направился с визитом в Российскую Федерацию, передает издание Hokkaido. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T06:55+0300

2024-07-29T06:55+0300

2024-07-29T07:07+0300

политика

япония

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_41628a0fca5f2a2ab966e843a82779bb.jpg

МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки направился с визитом в Российскую Федерацию, передает издание Hokkaido.В ходе визита Судзуки, как сообщает Hokkaido, встретится с сотрудниками Министерства иностранных дел РФ и Росрыболовства.С начала российской спецоперации на Украине Судзуки уже второй раз посещает Российскую Федерацию. Его первый визит, который прошел в октябре 2023 года, вызвал бурю негодования в японских политических кругах, при этом депутат был вынужден покинуть партию, в которой состоял на тот момент. Мунэо Судзуки имеет репутацию влиятельного политика. Его политический стаж - свыше 40 лет. В Японии он прежде всего известен как сторонник развития отношений с Российской Федерацией и советник ныне покойного премьера страны Синдзо Абэ, в том числе по вопросам заключения мирного договора с Россией.

https://1prime.ru/20240728/yaponiya-850486496.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, россия