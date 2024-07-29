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В кабмине ФРГ ответили на слова Путина о снятии моратория на вооружение
В кабмине ФРГ ответили на слова Путина о снятии моратория на вооружение - 29.07.2024, ПРАЙМ
В кабмине ФРГ ответили на слова Путина о снятии моратория на вооружение
Правительство ФРГ принимает к сведению слова российского президента Владимира Путина о том, что размещение американских вооружений на территории ФРГ будет... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:47+0300
2024-07-29T14:47+0300
2024-07-29T14:47+0300
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БЕРЛИН, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ принимает к сведению слова российского президента Владимира Путина о том, что размещение американских вооружений на территории ФРГ будет означать освобождение России от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Берлин, однако, настаивает размещении ракет на территории Германии, подчеркнула официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн.В воскресенье, 28 июля, Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что размещение американских вооружений на территории ФРГ будет означать освобождение России от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности."Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие", - сказала Хоффман журналистам. Она также заявила, что "именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами" ФРГ нуждается в построении рамок стратегического сдерживания. "Мы должны построить сдерживание", - заключила Хоффман.Официальный представитель кабмина ФРГ отметила, что Берлин был бы заинтересован в возобновлении контроля над вооружениями, если для этого появятся основания. Представитель МИД Германии Себастиан Фишер подчеркнул, что ФРГ "не даст себя запугать".В Кремле не раз отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.В начале 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив о его нарушении российской стороной. Москва все обвинения отрицает. В начале июля 2019 года Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, план по "сдерживанию" России
В кабмине ФРГ ответили на слова Путина о снятии моратория на вооружение
Хоффман: в кабмине ФРГ приняли к сведению слова Путина, но Германия построит сдерживание
БЕРЛИН, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ принимает к сведению слова российского президента Владимира Путина о том, что размещение американских вооружений на территории ФРГ будет означать освобождение России от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Берлин, однако, настаивает размещении ракет на территории Германии, подчеркнула официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн.
В воскресенье, 28 июля, Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что размещение американских вооружений на территории ФРГ будет означать освобождение России от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
"Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие", - сказала Хоффман журналистам. Она также заявила, что "именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами" ФРГ нуждается в построении рамок стратегического сдерживания. "Мы должны построить сдерживание", - заключила Хоффман.
Официальный представитель кабмина ФРГ отметила, что Берлин был бы заинтересован в возобновлении контроля над вооружениями, если для этого появятся основания. Представитель МИД Германии Себастиан Фишер подчеркнул, что ФРГ "не даст себя запугать".
В ФРГ раскритиковали отсутствие дебатов о размещении ракет США
В Кремле не раз отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
В начале 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив о его нарушении российской стороной. Москва все обвинения отрицает. В начале июля 2019 года Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие.