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Правительство включит ВСМ "Москва - Петербург" в перечень самоокупаемых

Правительство включит ВСМ "Москва - Петербург" в перечень самоокупаемых - 29.07.2024, ПРАЙМ

Правительство включит ВСМ "Москва - Петербург" в перечень самоокупаемых

Господдержка строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" позволит ускорить реализацию проекта, который будет... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T10:34+0300

2024-07-29T10:34+0300

2024-07-29T10:50+0300

всм москва — санкт-петербург

кабмин

михаил мишустин

фнб

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Господдержка строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" позволит ускорить реализацию проекта, который будет профинансирован за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рассчитываем, что государственная поддержка возведения первой ВСМ позволит ускорить реализацию проекта, который откроет дополнительные возможности для целого ряда отраслей экономики", – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он также сообщил, что правительство приняло решение о включении проекта первой ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга в перечень самоокупаемых. Это позволит привлечь из Фонда национального благосостояния до 300 миллиардов рублей по ставке не более 1% годовых."Общий объем инвестиций оценивается в сумму более двух триллионов рублей", - сказал Мишустин.Глава кабмина РФ добавил, что эти средства пойдут на "организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов, создание систем управления подвижным составом".Общий объем инвестиций в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург" оценивается более чем в два триллиона рублей, подчеркнул премьер.Новая ветка протянется на 680 километров, а скорость движения по ней составит от 200 до 400 километров в час, что сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут.

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всм москва — санкт-петербург, михаил мишустин, фнб