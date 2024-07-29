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В ВТБ одобрили размещение допвыпуска бессрочных замещающих облигаций

В ВТБ одобрили размещение допвыпуска бессрочных замещающих облигаций - 29.07.2024, ПРАЙМ

В ВТБ одобрили размещение допвыпуска бессрочных замещающих облигаций

Наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций для бессрочных субординированных еврооблигаций по открытой подписке на... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T20:14+0300

2024-07-29T20:14+0300

2024-07-29T20:14+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций для бессрочных субординированных еврооблигаций по открытой подписке на сумму 552 271 000 долларов США по номиналу, говорится в сообщении банка на сайте раскрытия информации. "Принять решение о размещении дополнительного выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-Т1 с централизованным учетом прав дополнительно к ранее размещенному выпуску бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-Т1 с централизованным учетом прав, регистрационный номер 4-12-01000-В от 08.02.2024, на следующих условиях…", - говорится в сообщении банка. ВТБ указывает условия размещения: "способ размещения облигаций: открытая подписка; сумма номинальных стоимостей облигаций: 552 271 000 долларов США; срок погашения облигаций: не определяется (облигации без срока погашения); возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: предусмотрена…". Ранее, 5 июня, пресс-служба банка сообщала, что ВТБ завершил размещение замещающих облигаций. Бессрочный выпуск серии ЗО-Т1 размещен на сумму 1,7 миллиарда долларов, что составило 75% от объема замещенного выпуска еврооблигаций компании VTB Eurasia DAC. При этом процент замещения бумаг в российском депозитарном контуре достиг 98%. Ранее также были размещены облигации серий ЗО-35 в долларах США и ЗО-24 в швейцарских франках, заместившие соответствующие еврооблигации компании VTB Capital S.A. Кроме того, ВТБ с учетом мнения регулятора рассматривает в перспективе варианты возможной "рублификации" валютного субординированного долга, в том числе нового выпуска ЗО-Т1. После выработки решение будет представлено на рассмотрение держателям облигаций. Как отметил в понедельник на встрече с журналистами первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, банк планирует обратиться к держателям валютных субордов с опросом, с целью определения наиболее значимых и комфортных для держателей параметров "рублификации". По его словам, дополнительные основания для этого появились после того, как Мосбиржа попала под санкции, а ЦБ перестал устанавливать официальный курс ряда иностранных валют на основе организованных торгов.

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