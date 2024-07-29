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Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента - 29.07.2024, ПРАЙМ
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
Кабмин Венесуэлы заявил, что "иностранные силы" проводят операцию по вмешательству в выборы президента и в право венесуэльского народа на самоопределение. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T06:49+0300
2024-07-29T06:50+0300
политика
вмешательство
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Кабмин Венесуэлы заявил, что "иностранные силы" проводят операцию по вмешательству в выборы президента и в право венесуэльского народа на самоопределение.Как указывается в правительственном заявлении, "Венесуэла предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс , в наше право на самоопределение... со стороны группы правительств и иностранных сил".Ранее семь стран региона - Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай потребовали, чтобы при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле была обеспечена прозрачность под контролем наблюдателей.При этом венесуэльские власти заявили, что избиратели голосовали "свободно и законно".
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вмешательство
Политика, вмешательство
06:49 29.07.2024 (обновлено: 06:50 29.07.2024)
 
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Каролина Кабрал
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Кабмин Венесуэлы заявил, что "иностранные силы" проводят операцию по вмешательству в выборы президента и в право венесуэльского народа на самоопределение.
Как указывается в правительственном заявлении, "Венесуэла предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс , в наше право на самоопределение... со стороны группы правительств и иностранных сил".
Ранее семь стран региона - Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай потребовали, чтобы при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле была обеспечена прозрачность под контролем наблюдателей.
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При этом венесуэльские власти заявили, что избиратели голосовали "свободно и законно".
 
Политикавмешательство
 
 
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