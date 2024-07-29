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Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента - 29.07.2024, ПРАЙМ

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента

Кабмин Венесуэлы заявил, что "иностранные силы" проводят операцию по вмешательству в выборы президента и в право венесуэльского народа на самоопределение. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T06:49+0300

2024-07-29T06:49+0300

2024-07-29T06:50+0300

политика

вмешательство

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Кабмин Венесуэлы заявил, что "иностранные силы" проводят операцию по вмешательству в выборы президента и в право венесуэльского народа на самоопределение.Как указывается в правительственном заявлении, "Венесуэла предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс , в наше право на самоопределение... со стороны группы правительств и иностранных сил".Ранее семь стран региона - Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай потребовали, чтобы при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле была обеспечена прозрачность под контролем наблюдателей.При этом венесуэльские власти заявили, что избиратели голосовали "свободно и законно".

https://1prime.ru/20240721/belorussiya-850308550.html

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вмешательство