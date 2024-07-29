https://1prime.ru/20240729/vybory-850495760.html
Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы
Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы - 29.07.2024, ПРАЙМ
Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы
По результатам подсчета 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и, таким образом, побеждает на выборах президента, передает... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T07:34+0300
2024-07-29T07:34+0300
2024-07-29T07:34+0300
политика
николас мадуро
победа
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062892_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_277235f27ede208350af8f235e7a503f.jpg
КАРАКАС, 29 июл - ПРАЙМ. По результатам подсчета 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и, таким образом, побеждает на выборах президента, передает глава Национального избирательного совета страны Элвис Аморосо. Он отметил, что явка на выборах составила 59%, а обработка 80% протоколов показывает "сильную и необратимую тенденцию". За Николаса Мадуро Мороса от Большого патриотического полюса, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, проголосовали 5 150 092 или 51,20% избирателей. При этом за его соперника - кандидата Эдмундо Гонсалеса из Совета Единства - проголосовали 4 445 978 или 44,2% избирателей, заявил прессе и наблюдателям глава избирательного совета.
https://1prime.ru/20240729/vybory-850495452.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062892_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a338b47ac518c0facb19ff95dd5e31e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николас мадуро, победа
Политика, Николас Мадуро, победа
Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы
Избирательный совет: Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы
КАРАКАС, 29 июл - ПРАЙМ. По результатам подсчета 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и, таким образом, побеждает на выборах президента, передает глава Национального избирательного совета страны Элвис Аморосо.
Он отметил, что явка на выборах составила 59%, а обработка 80% протоколов показывает "сильную и необратимую тенденцию". За Николаса Мадуро Мороса от Большого патриотического полюса, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, проголосовали 5 150 092 или 51,20% избирателей.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
При этом за его соперника - кандидата Эдмундо Гонсалеса из Совета Единства - проголосовали 4 445 978 или 44,2% избирателей, заявил прессе и наблюдателям глава избирательного совета.