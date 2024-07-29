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Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы
Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы - 29.07.2024, ПРАЙМ
Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы
По результатам подсчета 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и, таким образом, побеждает на выборах президента, передает... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T07:34+0300
2024-07-29T07:34+0300
политика
николас мадуро
победа
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КАРАКАС, 29 июл - ПРАЙМ. По результатам подсчета 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и, таким образом, побеждает на выборах президента, передает глава Национального избирательного совета страны Элвис Аморосо. Он отметил, что явка на выборах составила 59%, а обработка 80% протоколов показывает "сильную и необратимую тенденцию". За Николаса Мадуро Мороса от Большого патриотического полюса, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, проголосовали 5 150 092 или 51,20% избирателей. При этом за его соперника - кандидата Эдмундо Гонсалеса из Совета Единства - проголосовали 4 445 978 или 44,2% избирателей, заявил прессе и наблюдателям глава избирательного совета.
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николас мадуро, победа
Политика, Николас Мадуро, победа
07:34 29.07.2024
 
Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

Избирательный совет: Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк!Президент Венесуэлы Николас Мадуро
!Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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КАРАКАС, 29 июл - ПРАЙМ. По результатам подсчета 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и, таким образом, побеждает на выборах президента, передает глава Национального избирательного совета страны Элвис Аморосо.
Он отметил, что явка на выборах составила 59%, а обработка 80% протоколов показывает "сильную и необратимую тенденцию". За Николаса Мадуро Мороса от Большого патриотического полюса, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, проголосовали 5 150 092 или 51,20% избирателей.
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
06:49
При этом за его соперника - кандидата Эдмундо Гонсалеса из Совета Единства - проголосовали 4 445 978 или 44,2% избирателей, заявил прессе и наблюдателям глава избирательного совета.
 
ПолитикаНиколас Мадуропобеда
 
 
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