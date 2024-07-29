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Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы - 29.07.2024, ПРАЙМ

Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

По результатам подсчета 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и, таким образом, побеждает на выборах президента, передает... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T07:34+0300

2024-07-29T07:34+0300

2024-07-29T07:34+0300

политика

николас мадуро

победа

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КАРАКАС, 29 июл - ПРАЙМ. По результатам подсчета 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и, таким образом, побеждает на выборах президента, передает глава Национального избирательного совета страны Элвис Аморосо. Он отметил, что явка на выборах составила 59%, а обработка 80% протоколов показывает "сильную и необратимую тенденцию". За Николаса Мадуро Мороса от Большого патриотического полюса, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, проголосовали 5 150 092 или 51,20% избирателей. При этом за его соперника - кандидата Эдмундо Гонсалеса из Совета Единства - проголосовали 4 445 978 или 44,2% избирателей, заявил прессе и наблюдателям глава избирательного совета.

https://1prime.ru/20240729/vybory-850495452.html

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николас мадуро, победа