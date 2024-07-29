https://1prime.ru/20240729/vybory-850496148.html

Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США

Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США - 29.07.2024, ПРАЙМ

Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США

Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х выдвинул предположение, что Google вмешивается в... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T07:59+0300

2024-07-29T07:59+0300

2024-07-29T08:09+0300

политика

илон маск

google

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c02955188b34cc887df809c5469109d0.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х выдвинул предположение, что Google вмешивается в президентские выборы в Соединенных Штатов."У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - прим. ред.) президента Дональда Трампа" - констатировал Маск. Прпи этом он проиллюстрировал запись скриншотом, на котором видно, что при внесении в поисковую строку Google запроса "президент Дональд" браузер предлагает лишь варианты "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган". Позднее предприниматель предупредил в соцсети, что у компании Google могут появиться серьезные проблемы, если она на самом деле вмешивается в выборы президента.Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20240725/mask-850424510.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, google, выборы в сша