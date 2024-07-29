https://1prime.ru/20240729/vybory-850496148.html
Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США
Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США - 29.07.2024, ПРАЙМ
Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США
Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х выдвинул предположение, что Google вмешивается в... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T07:59+0300
2024-07-29T07:59+0300
2024-07-29T08:09+0300
политика
илон маск
google
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c02955188b34cc887df809c5469109d0.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х выдвинул предположение, что Google вмешивается в президентские выборы в Соединенных Штатов."У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - прим. ред.) президента Дональда Трампа" - констатировал Маск. Прпи этом он проиллюстрировал запись скриншотом, на котором видно, что при внесении в поисковую строку Google запроса "президент Дональд" браузер предлагает лишь варианты "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган". Позднее предприниматель предупредил в соцсети, что у компании Google могут появиться серьезные проблемы, если она на самом деле вмешивается в выборы президента.Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября.
https://1prime.ru/20240725/mask-850424510.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_629d09248aace2dab6d644f94ab893eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, google, выборы в сша
Политика, Илон Маск, Google, выборы в США
Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США
Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы президента США
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х выдвинул предположение, что Google вмешивается в президентские выборы в Соединенных Штатов.
"У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - прим. ред.) президента Дональда Трампа" - констатировал Маск. Прпи этом он проиллюстрировал запись скриншотом, на котором видно, что при внесении в поисковую строку Google запроса "президент Дональд" браузер предлагает лишь варианты "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".
Позднее предприниматель предупредил в соцсети, что у компании Google могут появиться серьезные проблемы, если она на самом деле вмешивается в выборы президента.
Маск дерзко высказался о Демократической партии США
Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября.