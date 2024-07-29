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Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США
Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США - 29.07.2024, ПРАЙМ
Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США
Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х выдвинул предположение, что Google вмешивается в... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T07:59+0300
2024-07-29T08:09+0300
политика
илон маск
google
выборы в сша
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х выдвинул предположение, что Google вмешивается в президентские выборы в Соединенных Штатов."У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - прим. ред.) президента Дональда Трампа" - констатировал Маск. Прпи этом он проиллюстрировал запись скриншотом, на котором видно, что при внесении в поисковую строку Google запроса "президент Дональд" браузер предлагает лишь варианты "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган". Позднее предприниматель предупредил в соцсети, что у компании Google могут появиться серьезные проблемы, если она на самом деле вмешивается в выборы президента.Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября.
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илон маск, google, выборы в сша
Политика, Илон Маск, Google, выборы в США
07:59 29.07.2024 (обновлено: 08:09 29.07.2024)
 
Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы президента США

Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы президента США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х выдвинул предположение, что Google вмешивается в президентские выборы в Соединенных Штатов.
"У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - прим. ред.) президента Дональда Трампа" - констатировал Маск. Прпи этом он проиллюстрировал запись скриншотом, на котором видно, что при внесении в поисковую строку Google запроса "президент Дональд" браузер предлагает лишь варианты "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".
Позднее предприниматель предупредил в соцсети, что у компании Google могут появиться серьезные проблемы, если она на самом деле вмешивается в выборы президента.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
Маск дерзко высказался о Демократической партии США
25 июля, 11:54
Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября.
 
ПолитикаИлон МаскGoogleвыборы в США
 
 
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