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Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях
Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях - 29.07.2024, ПРАЙМ
Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях
Философия вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис предполагает уничтожение человечества. Такое мнение в соцсети Х высказал предприниматель, основатель... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T09:17+0300
2024-07-29T09:17+0300
2024-07-29T09:31+0300
политика
илон маск
мнение
камала харрис
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Философия вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис предполагает уничтожение человечества. Такое мнение в соцсети Х высказал предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.В своей публикации в соцсети миллиардер прокомментировал высказывание вице-президента в ходе выступления в Пенсильвании осенью прошлого года. Харрис тогда указала на тревожность молодых американцев в связи с климатическими изменениями и заявила, что эта проблема настолько значительная, что буквально заставляет молодых людей сомневаться в как таковой возможности создать семью и вырастить ребенка."Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата"..., - сказала Харрис. - Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома".В ответ Маск заявил, что вице-президент намеревается уничтожить человечество: "Естественным продолжением ее (Харрис – прим. ред.) философии стал бы фактический холокост всего человечества!"
https://1prime.ru/20240726/obama-850453731.html
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илон маск, мнение, камала харрис
Политика, Илон Маск, мнение, Камала Харрис
Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях
Маск заявил, что философия Камалы Харрис предполагает вымирание человечества
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ.
Философия вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис предполагает уничтожение человечества. Такое мнение в соцсети Х
высказал предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.
В своей публикации в соцсети миллиардер прокомментировал высказывание вице-президента в ходе выступления в Пенсильвании осенью прошлого года. Харрис тогда указала на тревожность молодых американцев в связи с климатическими изменениями и заявила, что эта проблема настолько значительная, что буквально заставляет молодых людей сомневаться в как таковой возможности создать семью и вырастить ребенка.
"Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата"..., - сказала Харрис. - Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома".
В ответ Маск заявил, что вице-президент намеревается уничтожить человечество: "Естественным продолжением ее (Харрис – прим. ред.) философии стал бы фактический холокост всего человечества!"
Обама поддержал Харрис на президентских выборах в США