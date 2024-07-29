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Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях

Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях - 29.07.2024, ПРАЙМ

Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях

Философия вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис предполагает уничтожение человечества. Такое мнение в соцсети Х высказал предприниматель, основатель... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T09:17+0300

2024-07-29T09:17+0300

2024-07-29T09:31+0300

политика

илон маск

мнение

камала харрис

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Философия вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис предполагает уничтожение человечества. Такое мнение в соцсети Х высказал предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.В своей публикации в соцсети миллиардер прокомментировал высказывание вице-президента в ходе выступления в Пенсильвании осенью прошлого года. Харрис тогда указала на тревожность молодых американцев в связи с климатическими изменениями и заявила, что эта проблема настолько значительная, что буквально заставляет молодых людей сомневаться в как таковой возможности создать семью и вырастить ребенка."Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата"..., - сказала Харрис. - Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома".В ответ Маск заявил, что вице-президент намеревается уничтожить человечество: "Естественным продолжением ее (Харрис – прим. ред.) философии стал бы фактический холокост всего человечества!"

https://1prime.ru/20240726/obama-850453731.html

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илон маск, мнение, камала харрис