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ЦБ разрешил выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях инвесторам из РФ

ЦБ разрешил выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях инвесторам из РФ - 29.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ разрешил выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях инвесторам из РФ

ЦБ РФ разрешил произвести выплаты российским инвесторам по еврооблигациям "Банка развития Республики Беларусь" в белорусских рублях, следует из сообщения... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T19:36+0300

2024-07-29T19:36+0300

2024-07-29T19:36+0300

экономика

еврооблигации

инвесторы

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил произвести выплаты российским инвесторам по еврооблигациям "Банка развития Республики Беларусь" в белорусских рублях, следует из сообщения российского финансового регулятора. "Банк России определил порядок выплат по еврооблигациям открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) в пользу российских инвесторов. Эмитент сможет исполнять обязательства в белорусских рублях или выкупать еврооблигации. Выплаты будут проходить минуя зарубежные институты", - говорится в сообщении. Национальный расчетный депозитарий (НРД) составит список владельцев еврооблигаций и направит его в БРРБ. Российскому инвестору необходимо будет через свой депозитарий направить в НРД инструкцию и самостоятельно подать эмитенту заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях или на выкуп еврооблигаций, поясняет ЦБ. Заявки должны в том числе содержать отказ от претензий к эмитенту. Для получения исполнения обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях держателю бумаги следует также подтвердить свой дружественный статус и факт приобретения ценной бумаги до 28 мая 2024 года, отмечает ЦБ РФ. "После проверки документов эмитент сможет направить денежные средства в НРД для их последующей передачи инвесторам, подавшим заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях. Инвесторы, подавшие заявку на выкуп, получат выплаты напрямую от эмитента. После получения выплат по еврооблигациям ценные бумаги будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет эмитента, открытый в НРД", - резюмирует российский финрегулятор.

https://1prime.ru/20240716/emitenty-850188915.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

еврооблигации, инвесторы