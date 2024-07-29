https://1prime.ru/20240729/yaponiya--850505178.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки

В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки - 29.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв правительства Японии к своим гражданам отказаться от поездок в Россию. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T13:15+0300

2024-07-29T13:15+0300

2024-07-29T13:18+0300

политика

россия

япония

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв правительства Японии к своим гражданам отказаться от поездок в Россию. "К сожалению, руководство страны пытается давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поиску путей налаживания наших контактов", - отметил Песков. Ранее в Токио раскритиковали поездку депутата Мунэо Судзуки в Москву. Этот опытный политик последовательно выступает за подписание мирного договора с Россией. Однако у президента Владимира Путина в повестке нет переговоров с депутатом. Кроме того, российские военные изучат решение Вашингтона и Токио создать новую структуру объединенного военного командования, добавил Песков.

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россия, япония, дмитрий песков