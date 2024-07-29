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В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки - 29.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки
В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки - 29.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв правительства Японии к своим гражданам отказаться от поездок в Россию. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T13:15+0300
2024-07-29T13:18+0300
политика
россия
япония
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв правительства Японии к своим гражданам отказаться от поездок в Россию. "К сожалению, руководство страны пытается давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поиску путей налаживания наших контактов", - отметил Песков. Ранее в Токио раскритиковали поездку депутата Мунэо Судзуки в Москву. Этот опытный политик последовательно выступает за подписание мирного договора с Россией. Однако у президента Владимира Путина в повестке нет переговоров с депутатом. Кроме того, российские военные изучат решение Вашингтона и Токио создать новую структуру объединенного военного командования, добавил Песков.
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россия, япония, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Дмитрий Песков
13:15 29.07.2024 (обновлено: 13:18 29.07.2024)
 
В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки

Песков: по линии Кремля не запланировано контактов с японским депутатом Судзуки

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв правительства Японии к своим гражданам отказаться от поездок в Россию.
"К сожалению, руководство страны пытается давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поиску путей налаживания наших контактов", - отметил Песков. Ранее в Токио раскритиковали поездку депутата Мунэо Судзуки в Москву. Этот опытный политик последовательно выступает за подписание мирного договора с Россией. Однако у президента Владимира Путина в повестке нет переговоров с депутатом.
Кроме того, российские военные изучат решение Вашингтона и Токио создать новую структуру объединенного военного командования, добавил Песков.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
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12:50
 
ПолитикаРОССИЯЯПОНИЯДмитрий Песков
 
 
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