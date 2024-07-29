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Правительство Японии призвало отказаться от поездок в Россию
Правительство Японии призвало отказаться от поездок в Россию - 29.07.2024, ПРАЙМ
Правительство Японии призвало отказаться от поездок в Россию
Японское правительство призвало граждан страны отказаться от поездок в Россию, заявил генсек кабмина Ёсимаса Хаяси. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T10:31+0300
2024-07-29T10:31+0300
2024-07-29T10:39+0300
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ТОКИО, 29 июл – ПРАЙМ. Японское правительство призвало граждан страны отказаться от поездок в Россию, заявил генсек кабмина Ёсимаса Хаяси.Ранее сообщалось, что в депутат Мунэо Судзуки направился с визитом в Москву. В связи с этим Хаяси сделал заявление перед прессой."Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию", - сказал он.Хаяси также подчеркнул, что Токио продолжит антироссийскую санкционную политику в связи с ситуацией на Украине. Япония с марта 2022 года вела санкции в отношении 1070 физических лиц и 847 компаний из России. Недавно российский МИД в качестве ответной меры ввел запрет на въезд в страну 13 гражданам Японии.
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япония, россия, санкции против рф
Политика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
Правительство Японии призвало отказаться от поездок в Россию
Кабмин Японии призывает отказаться от поездок в РФ в связи с визитом депутата Судзуки
ТОКИО, 29 июл – ПРАЙМ. Японское правительство призвало граждан страны отказаться от поездок в Россию, заявил генсек кабмина Ёсимаса Хаяси.
Ранее сообщалось, что в депутат Мунэо Судзуки направился с визитом в Москву. В связи с этим Хаяси сделал заявление перед прессой.
"Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию", - сказал он.
Хаяси также подчеркнул, что Токио продолжит антироссийскую санкционную политику в связи с ситуацией на Украине.
Япония с марта 2022 года вела санкции в отношении 1070 физических лиц и 847 компаний из России. Недавно российский МИД в качестве ответной меры ввел запрет на въезд в страну 13 гражданам Японии.
В Токио открылась встреча глав МИД Японии, США, Индии и Австралии