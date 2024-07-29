https://1prime.ru/20240729/yaponiya-850498909.html

Правительство Японии призвало отказаться от поездок в Россию

Правительство Японии призвало отказаться от поездок в Россию - 29.07.2024, ПРАЙМ

Правительство Японии призвало отказаться от поездок в Россию

Японское правительство призвало граждан страны отказаться от поездок в Россию, заявил генсек кабмина Ёсимаса Хаяси. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T10:31+0300

2024-07-29T10:31+0300

2024-07-29T10:39+0300

политика

япония

россия

санкции против рф

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ТОКИО, 29 июл – ПРАЙМ. Японское правительство призвало граждан страны отказаться от поездок в Россию, заявил генсек кабмина Ёсимаса Хаяси.Ранее сообщалось, что в депутат Мунэо Судзуки направился с визитом в Москву. В связи с этим Хаяси сделал заявление перед прессой."Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию", - сказал он.Хаяси также подчеркнул, что Токио продолжит антироссийскую санкционную политику в связи с ситуацией на Украине. Япония с марта 2022 года вела санкции в отношении 1070 физических лиц и 847 компаний из России. Недавно российский МИД в качестве ответной меры ввел запрет на въезд в страну 13 гражданам Японии.

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япония, россия, санкции против рф