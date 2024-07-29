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Япония заключила первый контракт на поставку в США лицензионных Patriot

Япония заключила первый контракт на поставку в США лицензионных Patriot - 29.07.2024, ПРАЙМ

Япония заключила первый контракт на поставку в США лицензионных Patriot

Япония заключила первый контракт на поставку в США произведенных по лицензии противовоздушных ракет Patriot на 3 миллиарда иен (20 миллионов долларов), сообщила | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T12:50+0300

2024-07-29T12:50+0300

2024-07-29T12:51+0300

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ТОКИО, 29 июл – ПРАЙМ. Япония заключила первый контракт на поставку в США произведенных по лицензии противовоздушных ракет Patriot на 3 миллиарда иен (20 миллионов долларов), сообщила газета "Иомиури". По данным газеты, контракт был заключен 28 июля, то есть когда в Токио проходила встреча "2+2" Японии и США. Решение о продаже принято в ответ на запрос американской стороны, как поясняет министерство обороны Японии, "поставленные ракеты пойдут для пополнения складов американской армии". В ходе встречи "2+2" в Токио главы ведомств сообщили, что будут прорабатывать вопрос о совместном производстве противовоздушных ракет Patriot и ракет средней дальности AIM120 AMRAAM. В конце декабря 2023 года Япония одобрила смягчение правил экспорта оборонного оборудования, сделанного по лицензии, в страну-лицензиат, а также с учетом смягчения правил приняло решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot. До сих пор Япония могла экспортировать в США только детали, сделанные по лицензии США. Теперь же станет возможным экспорт готового военного оборудования, в том числе и в другие страны. В частности, может быть экспортировано в США, Италию, Бельгию, Швецию, Норвегию, Великобританию, Францию и Германию готовое оборудование, сделанное в Японии по лицензии этих стран. Сообщалось, что переговоры по передаче США комплексов и ракет Patriot состоятся уже в этом году. Предположительно, речь идет в первую очередь о системах PAC-2, рассчитанных на противовоздушную оборону и перехват крылатых ракет, но будет обсуждаться и вопрос о PAC-3, направленных на поражение баллистических ракет. Если страна-обладатель лицензии захочет передать его в третьи страны, она обязана заранее получить на это согласие Японии, при этом поставки летального оружия и боеприпасов в страны, где ведутся военные действия, исключены. Таким образом, утверждается, что поставляемые США Patriot не могут быть переданы Украине, но они могут восполнить запасы самих Соединенных Штатов, помогающих Украине. До сих пор Япония придерживалась трех принципов в вопросах передачи военного оборудования и ограничивалась отраслями, которые не могут быть связаны с какими-либо конфликтами. Они заключаются в том, что Япония не предоставляет нелетальные вооружения странам, если это нарушает международные обязательства Японии или договоры с другими странами, если это нарушает резолюции ООН и если страна находится в состоянии конфликта. При этом ограничивались и сферы, по линии которых может предоставляться нелетальное оборудование: спасательные операции, транспортировка, охрана, наблюдение, разминирование. Теперь в отношении оборудования в пяти областях небоевого назначения допускается оснащение их летальным вооружением, если это необходимо в целях самозащиты или выполнения миссии. Таким образом, принятые послабления открывают возможности экспорта летального вооружения, но при условии соблюдения этих ограничений и для необходимой самообороны. Впервые с 2014 года, когда были сформулированы три принципа передачи вооружений, Япония приняла решение о поставке вооружения с летальными возможностями. Примечательно, что вскоре после принятия решения выяснилось, что в самой Японии существует нехватка ракет ПРО и ПВО: в 2022 году наличие на вооружении сил самообороны ракет ПВО и ПРО лишь на 60% покрывало необходимое количество.

https://1prime.ru/20240729/yaponiya-850498909.html

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