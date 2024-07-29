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В ГД намерены ограничить общее рабочее время при ненормированном графике

В ГД намерены ограничить общее рабочее время при ненормированном графике - 29.07.2024, ПРАЙМ

В ГД намерены ограничить общее рабочее время при ненормированном графике

Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий установление предельное... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T05:28+0300

2024-07-29T05:28+0300

2024-07-29T05:28+0300

экономика

госдума

рабочее время

законопроект

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий установление предельное количество часов переработки при ненормированном графике, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.Как сообщается, законопроект предусматривает, что время переработки "не должно суммарно превышать 120 часов в год". Вместе с тем документ предполагает, что работникам будут предоставляться дополнительные дни отпуска - в зависимости от количества переработок. При этом работодателям вменяется в обязанность четко фиксировать время переработки своих сотрудников.По мнению депутатов ЛДПР, законопроект в случае его принятия защитит законные права и интересы работников на отдых и обеспечит сохранение их здоровья.

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госдума, рабочее время, законопроект