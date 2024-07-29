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В ГД намерены ограничить общее рабочее время при ненормированном графике - 29.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД намерены ограничить общее рабочее время при ненормированном графике
В ГД намерены ограничить общее рабочее время при ненормированном графике - 29.07.2024, ПРАЙМ
В ГД намерены ограничить общее рабочее время при ненормированном графике
Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий установление предельное... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T05:28+0300
2024-07-29T05:28+0300
экономика
госдума
рабочее время
законопроект
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий установление предельное количество часов переработки при ненормированном графике, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.Как сообщается, законопроект предусматривает, что время переработки "не должно суммарно превышать 120 часов в год". Вместе с тем документ предполагает, что работникам будут предоставляться дополнительные дни отпуска - в зависимости от количества переработок. При этом работодателям вменяется в обязанность четко фиксировать время переработки своих сотрудников.По мнению депутатов ЛДПР, законопроект в случае его принятия защитит законные права и интересы работников на отдых и обеспечит сохранение их здоровья.
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госдума, рабочее время, законопроект
Экономика, Госдума, рабочее время, законопроект
05:28 29.07.2024
 
В ГД намерены ограничить общее рабочее время при ненормированном графике

В ГД внесут проект об ограничении рабочего времени при ненормированном графике

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Сотрудники офиса
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий установление предельное количество часов переработки при ненормированном графике, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Как сообщается, законопроект предусматривает, что время переработки "не должно суммарно превышать 120 часов в год".
Вместе с тем документ предполагает, что работникам будут предоставляться дополнительные дни отпуска - в зависимости от количества переработок. При этом работодателям вменяется в обязанность четко фиксировать время переработки своих сотрудников.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
В Госдуме рассказали подробности законопроекта о майнинге
25 июля, 14:56
По мнению депутатов ЛДПР, законопроект в случае его принятия защитит законные права и интересы работников на отдых и обеспечит сохранение их здоровья.
 
ЭкономикаГосдумарабочее времязаконопроект
 
 
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