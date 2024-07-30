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Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб - 30.07.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб

Авиакомпания "Аэрофлот" получила в первом полугодии 2024 года чистую прибыль в размере 35,3 миллиарда рублей против убытка в 81,7 миллиарда рублей годом ранее,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:10+0300

2024-07-30T12:10+0300

2024-07-30T12:14+0300

прибыль

аэрофлот

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" получила в первом полугодии 2024 года чистую прибыль в размере 35,3 миллиарда рублей против убытка в 81,7 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании. "Аэрофлот" фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания лётной годности флота, а также программы цифровой трансформации, включающей масштабную замену основных ИТ-систем, обеспечивающих работу авиакомпаний группы, на отечественные продукты", - отмечается в сообщении. "Повышение уровня чистой прибыли, а значит и операционных денежных потоков, позволит обеспечить финансирование возросших капитальных расходов", - подчеркнули в "Аэрофлоте".

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прибыль, аэрофлот