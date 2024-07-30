https://1prime.ru/20240730/aeroflot-850530124.html
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб - 30.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб
Авиакомпания "Аэрофлот" получила в первом полугодии 2024 года чистую прибыль в размере 35,3 миллиарда рублей против убытка в 81,7 миллиарда рублей годом ранее,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:10+0300
2024-07-30T12:10+0300
2024-07-30T12:14+0300
прибыль
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" получила в первом полугодии 2024 года чистую прибыль в размере 35,3 миллиарда рублей против убытка в 81,7 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании. "Аэрофлот" фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания лётной годности флота, а также программы цифровой трансформации, включающей масштабную замену основных ИТ-систем, обеспечивающих работу авиакомпаний группы, на отечественные продукты", - отмечается в сообщении. "Повышение уровня чистой прибыли, а значит и операционных денежных потоков, позволит обеспечить финансирование возросших капитальных расходов", - подчеркнули в "Аэрофлоте".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибыль, аэрофлот
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии - 35,3 млрд руб против убытка год назад
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" получила в первом полугодии 2024 года чистую прибыль в размере 35,3 миллиарда рублей против убытка в 81,7 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании.
"Аэрофлот" фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания лётной годности флота, а также программы цифровой трансформации, включающей масштабную замену основных ИТ-систем, обеспечивающих работу авиакомпаний группы, на отечественные продукты", - отмечается в сообщении.
"Повышение уровня чистой прибыли, а значит и операционных денежных потоков, позволит обеспечить финансирование возросших капитальных расходов", - подчеркнули в "Аэрофлоте".