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Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб - 30.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб
Авиакомпания "Аэрофлот" получила в первом полугодии 2024 года чистую прибыль в размере 35,3 миллиарда рублей против убытка в 81,7 миллиарда рублей годом ранее,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:10+0300
2024-07-30T12:14+0300
прибыль
аэрофлот
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" получила в первом полугодии 2024 года чистую прибыль в размере 35,3 миллиарда рублей против убытка в 81,7 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании. "Аэрофлот" фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания лётной годности флота, а также программы цифровой трансформации, включающей масштабную замену основных ИТ-систем, обеспечивающих работу авиакомпаний группы, на отечественные продукты", - отмечается в сообщении. "Повышение уровня чистой прибыли, а значит и операционных денежных потоков, позволит обеспечить финансирование возросших капитальных расходов", - подчеркнули в "Аэрофлоте".
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прибыль, аэрофлот
прибыль, Аэрофлот
12:10 30.07.2024 (обновлено: 12:14 30.07.2024)
 
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии - 35,3 млрд руб против убытка год назад

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" получила в первом полугодии 2024 года чистую прибыль в размере 35,3 миллиарда рублей против убытка в 81,7 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании.
"Аэрофлот" фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания лётной годности флота, а также программы цифровой трансформации, включающей масштабную замену основных ИТ-систем, обеспечивающих работу авиакомпаний группы, на отечественные продукты", - отмечается в сообщении.
"Повышение уровня чистой прибыли, а значит и операционных денежных потоков, позволит обеспечить финансирование возросших капитальных расходов", - подчеркнули в "Аэрофлоте".
 
прибыльАэрофлот
 
 
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