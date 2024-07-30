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Суд признал закупку "Аэрофлота" законной - 30.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240730/aeroflot-850539919.html
Суд признал закупку "Аэрофлота" законной
Суд признал закупку "Аэрофлота" законной - 30.07.2024, ПРАЙМ
Суд признал закупку "Аэрофлота" законной
Арбитражный суд Москвы признал незаконными решение и предписание ФАС России, обязавшей "Аэрофлот" отменить закупку в виде сбора коммерческих предложений на... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T15:22+0300
2024-07-30T15:22+0300
экономика
авиаперевозки
фас рф
закупка
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал незаконными решение и предписание ФАС России, обязавшей "Аэрофлот" отменить закупку в виде сбора коммерческих предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и провести новую процедуру, следует из опубликованного решения суда. На конкурсную процедуру в ФАС пожаловалась компания "Артекс Технолоджи", участвовавшая в ней вместе с двумя другими компаниями, но уступившая одному из конкурентов. В частности, заявитель указал, что в технико-коммерческом предложении авиакомпании "отсутствуют формулы расчета ценового предложения, а указать стоимость предложения в абсолютной денежной величине невозможно, что не позволило подателю жалобы корректно сформировать свое ценовое предложение и стать победителем закупки". Конкурсная документация предусматривала, что участники свое ценовое предложение подают в виде коэффициента снижения начальной, то есть максимальной, цены контракта (более 604 миллионов рублей) в диапазоне от 0,01 до 1,00. ООО "Артекс Технолоджи" сначала направило коэффициент 0,05, интерпретировав коэффициент снижения как размер скидки, а затем – коэффициент 0,95. При этом компания сослалась на некорректное толкование конкурсной документации. ФАС РФ, рассмотрев обращение "Артекс Технолоджи", вменила "Аэрофлоту" нарушение нормы закона о закупках, согласно которой при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией, ГК РФ, законом о закупках и другими законами и нормативными правовыми актами. "В чем состоит отступление заявителя от установленного приведенной нормой правопорядка (который руководствовался при оценке заявок документацией и согласованным с ФАС России положением о закупках), в оспариваемом решении не указано", – говорится в решении суда. Признавая решение и предписание ФАС России от 25 января 2024 года незаконными, суд также отметил, что положения конкурсной документации до подведения итогов закупки в декабре 2023 года участниками не оспаривались. Кроме того, направление компанией "Артекс Технолоджи" уточненного ценового предложения с коэффициентом 0,95, как полагает суд, "дополнительно свидетельствует о правомерности документации заказчика и подтверждает, что к технической ошибке привела именно невнимательность участника закупки".
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авиаперевозки, фас рф, закупка
Экономика, авиаперевозки, ФАС РФ, закупка
15:22 30.07.2024
 
Суд признал закупку "Аэрофлота" законной

Суд в Москве признал законной закупку "Аэрофлота", не устроившую ФАС России

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал незаконными решение и предписание ФАС России, обязавшей "Аэрофлот" отменить закупку в виде сбора коммерческих предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и провести новую процедуру, следует из опубликованного решения суда.
На конкурсную процедуру в ФАС пожаловалась компания "Артекс Технолоджи", участвовавшая в ней вместе с двумя другими компаниями, но уступившая одному из конкурентов. В частности, заявитель указал, что в технико-коммерческом предложении авиакомпании "отсутствуют формулы расчета ценового предложения, а указать стоимость предложения в абсолютной денежной величине невозможно, что не позволило подателю жалобы корректно сформировать свое ценовое предложение и стать победителем закупки".
Конкурсная документация предусматривала, что участники свое ценовое предложение подают в виде коэффициента снижения начальной, то есть максимальной, цены контракта (более 604 миллионов рублей) в диапазоне от 0,01 до 1,00. ООО "Артекс Технолоджи" сначала направило коэффициент 0,05, интерпретировав коэффициент снижения как размер скидки, а затем – коэффициент 0,95. При этом компания сослалась на некорректное толкование конкурсной документации.
ФАС РФ, рассмотрев обращение "Артекс Технолоджи", вменила "Аэрофлоту" нарушение нормы закона о закупках, согласно которой при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией, ГК РФ, законом о закупках и другими законами и нормативными правовыми актами.
"В чем состоит отступление заявителя от установленного приведенной нормой правопорядка (который руководствовался при оценке заявок документацией и согласованным с ФАС России положением о закупках), в оспариваемом решении не указано", – говорится в решении суда.
Признавая решение и предписание ФАС России от 25 января 2024 года незаконными, суд также отметил, что положения конкурсной документации до подведения итогов закупки в декабре 2023 года участниками не оспаривались. Кроме того, направление компанией "Артекс Технолоджи" уточненного ценового предложения с коэффициентом 0,95, как полагает суд, "дополнительно свидетельствует о правомерности документации заказчика и подтверждает, что к технической ошибке привела именно невнимательность участника закупки".
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии составила 35,3 млрд руб
12:10
 
ЭкономикаавиаперевозкиФАС РФзакупка
 
 
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