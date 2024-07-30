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Чистая прибыль Airbus в первом полугодии сократилась почти вдвое - 30.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240730/airbus-850551250.html
Чистая прибыль Airbus в первом полугодии сократилась почти вдвое
Чистая прибыль Airbus в первом полугодии сократилась почти вдвое - 30.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Airbus в первом полугодии сократилась почти вдвое
Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль в 825 миллионов евро, что почти вдвое меньше в годовом... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T19:41+0300
2024-07-30T19:41+0300
экономика
airbus
чистая прибыль
отчетность
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль в 825 миллионов евро, что почти вдвое меньше в годовом выражении, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,04 евро против 1,94 евро годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 4% - до 28,825 миллиарда евро. Чистая прибыль концерна во втором квартале составила 230 миллионов евро, что почти в пять раз меньше, чем годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,29 евро против 1,34 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 1%, до 15,995 миллиарда евро. За первое полугодие 2024 года Airbus поставила 323 самолета. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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airbus, чистая прибыль, отчетность
Экономика, Airbus, чистая прибыль, отчетность
19:41 30.07.2024
 
Чистая прибыль Airbus в первом полугодии сократилась почти вдвое

Чистая прибыль Airbus в I полугодии сократилась почти вдвое, до 825 млн евро

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк%Новый пассажирский авиалайнер Airbus A350 XWB
%Новый пассажирский авиалайнер Airbus A350 XWB - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль в 825 миллионов евро, что почти вдвое меньше в годовом выражении, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,04 евро против 1,94 евро годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 4% - до 28,825 миллиарда евро.
Чистая прибыль концерна во втором квартале составила 230 миллионов евро, что почти в пять раз меньше, чем годом ранее. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,29 евро против 1,34 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 1%, до 15,995 миллиарда евро.
За первое полугодие 2024 года Airbus поставила 323 самолета.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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ЭкономикаAirbusчистая прибыльотчетность
 
 
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