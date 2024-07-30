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Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет
Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет - 30.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет
Российский рынок акций в начале торгов вторника растет на 0,11%, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2024, ПРАЙМ
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российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника растет на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышается на 0,11%, до 2910,23 пункта.
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российский рынок акций, мосбиржа
российский рынок акций, Мосбиржа
10:16 30.07.2024 (обновлено: 10:17 30.07.2024)
 
Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет

Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет на 0,11%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк" Московская биржа
 Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника растет на 0,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышается на 0,11%, до 2910,23 пункта.
 
российский рынок акцийМосбиржа
 
 
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