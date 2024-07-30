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Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет

Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет - 30.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа: российский рынок акций в начале торгов растет

Российский рынок акций в начале торгов вторника растет на 0,11%, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2024, ПРАЙМ

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2024-07-30T10:17+0300

российский рынок акций

мосбиржа

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника растет на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышается на 0,11%, до 2910,23 пункта.

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российский рынок акций, мосбиржа