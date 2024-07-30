https://1prime.ru/20240730/aktsii-850544361.html

"Потерянным" акционерам перестанут выплачивать дивиденды

"Потерянным" акционерам перестанут выплачивать дивиденды - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Потерянным" акционерам перестанут выплачивать дивиденды

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит организациям приостановить выплату дивидендов так называемым "потерянным" акционерам -... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:48+0300

2024-07-30T16:48+0300

2024-07-30T16:48+0300

госдума

акционеры

дивиденды

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/71/841357172_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_09028617ebb3aeea40daf3b6c1973510.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит организациям приостановить выплату дивидендов так называемым "потерянным" акционерам - которые более двух лет не выходят на связь, и актуальная информация по ним отсутствует. Решение о приостановке выплаты дивидендов принимается советом директоров (наблюдательным советом) АО или иным органом непубличного общества. Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий. Во-первых, если не менее двух лет подряд до принятия решения о такой приостановке акционерному обществу возвращались деньги, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов. Во-вторых, организация перечисляла дивиденды за этот период не менее двух раз. В-третьих, если за пять рабочих дней до принятия решения о приостановке регистратору АО не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо заявление акционера, подтверждающее актуальность сведений из реестра акционеров. АО будет обязано вести учет акционеров, которым приостановлена выплата дивидендов. Также АО должно возобновить выплаты после внесения в реестр необходимой для этого актуальной информации, в том числе сведений о почтовом адресе акционера-физлица (при выплате через почту) или банковских реквизитах (при выплате по безналу). Выплата дивидендов возобновится автоматически после поступления регистратору заявления акционера с подтверждением актуальности информации, содержащейся в реестре. Соответствующие изменения содержатся в новой статье, включаемой в закон об АО. При этом уставом непубличного АО может быть предусмотрено, что положения этой статьи к нему не применяются. Кроме того, вносятся изменения в закон о рынке ценных бумаг. Они дают право лицу, не получившему выплат по ценным бумагам из-за отсутствия у регистратора эмитента точных и необходимых банковских реквизитов, либо в связи с иной просрочкой кредитора, потребовать произвести эти выплаты. Это право будет действовать три года с даты, когда эмитент должен был осуществить эти выплаты, если больший срок не предусмотрен федеральным законом. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения о приостановке выплаты дивидендов - сразу после опубликования. А с 1 сентября 2027 года выплата дивидендов почтовым переводом будет возможна лишь в случае, если это предусмотрено уставом АО.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, акционеры, дивиденды