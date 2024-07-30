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Польская Azoty вернула акции российскому бизнесмену Кантору

Польская Azoty вернула акции российскому бизнесмену Кантору - 30.07.2024, ПРАЙМ

Польская Azoty вернула акции российскому бизнесмену Кантору

Польская группа Azoty вернула российскому бизнесмену Вячеславу Кантору его акции, но оставила их замороженными, сообщает компания. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:27+0300

2024-07-30T17:27+0300

2024-07-30T17:27+0300

экономика

польша

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ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Польская группа Azoty вернула российскому бизнесмену Вячеславу Кантору его акции, но оставила их замороженными, сообщает компания. "В группу Azoty от имени Радослава Квасьницкого было подано уведомление о потере контроля над акциями компании, находящимися во владении субъектов, связанных с Вячеславом Кантором, тем самым прекращено временное управление, начавшееся 11 июля 2023 года", - говорится в сообщении. Поясняется, что Радослав Квасьницкий, который в июле 2023 года стал временным принудительным управляющим, представляющим субъекты Вячеслава Кантора, утратил данные полномочия. "Это означает, что ситуация в группе Azoty, когда речь идет о акционерах, возвращается к состоянию до применения временного управления", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что акции Кантора остаются замороженными и он "находится под санкцией замораживания финансовых средств, в течение срока действия санкций ему не разрешается выплачивать свою долю в дивидендах, акционер также не имеет возможности осуществлять права на акции". Группа Azoty подчеркнула, что прекращение временного управления "не влияет на работу компании". Ранее сообщалось, что Польша ввела принудительное управление активами компаний "Новатэк", "Газпром", а также трех компаний, принадлежащих предпринимателю Вячеславу Кантору. Кроме того, Польша ввела принудительное управление в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service, собственниками которых, по данным властей, являются граждане РФ Сергей Колесников и Игорь Рыбаков. Польша 26 апреля опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций - 35 фирм и 15 частных лиц. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Бакальчук, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши. Группа "Акрон" сообщала, что будет оспаривать в судах Польши и Европейского суда, а также в международных арбитражах незаконные решения Польши по экспроприации акций компании Azoty. Группе принадлежат 19,82% акций польского химического холдинга Grupa Azoty.

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польша, акции