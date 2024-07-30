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Госдума определила правила дистанционных собраний акционеров

Госдума определила правила дистанционных собраний акционеров - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума определила правила дистанционных собраний акционеров

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, определяющий правила дистанционного проведения собраний акционеров и участников хозяйственных обществ. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:51+0300

2024-07-30T16:51+0300

2024-07-30T16:51+0300

госдума

акционеры

электронная подпись

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, определяющий правила дистанционного проведения собраний акционеров и участников хозяйственных обществ. "У компаний и финансовых организаций появится возможность принимать необходимые корпоративные решения дистанционно. Бизнес давно ждет этот закон. О нем, в частности, много говорилось на недавнем Петербургском международном экономическом форуме", - заявил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Работа над законом, по его словам, велась более трех лет при активном участии правительства и Банка России. "Возможность проведения заседаний в полностью дистанционном формате позволит оптимизировать издержки на организацию таких собраний для бизнеса, упростить проведение корпоративных процедур. Акционеры или участники хозяйственных обществ смогут принимать участие в заседании в любом удобном для себя месте без необходимости присутствия и затрат на проезд к месту проведения заседания", - пояснил, в свою очередь, первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов. "В части, касающейся дистанта, закон содержит порядок достоверного установления лиц, участвующих в общем собрании, требования к трансляции заседания и доступу к информации о ходе голосования. Для идентификации участников собрания предложено использовать усиленные квалифицированную и неквалифицированную электронные подписи, единую систему идентификации и аутентификации, и в будущем - единую биометрическую систему", - рассказал Гаврилов. Кроме того, закон гармонизирует нормы корпоративного и гражданского законодательства в части принятия решений общим собранием и подробно прописывает правила использования электронных бюллетеней для голосования. "Изменения предусматривают также гармонизацию положений гражданского законодательства о принятии решений общим собранием с законодательством о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах", - сообщил депутат. В новой редакции представлены ряд положений законов об АО и ООО: о подготовке к общему собранию или заочному голосованию, о требованиях к информации об их проведении, о порядке участия в них владельцев ценных бумаг и порядке определения кворума при принятии решений органами общества. Помимо этого, вносятся изменения в законодательство о нотариате. Они связаны, во-первых, с порядком нотариального удостоверения полномочий лиц, принимающих дистанционное участие в общем собрании и иных органах юрлица. Во-вторых, изменения касаются свидетельствования подлинности подписи на документах, предоставляемых в налоговые органы для внесения изменений в ЕГРЮЛ в связи с избранием единоличного исполнительного органа общества, а также формированием ликвидационной комиссии или назначением ликвидатора. "Это поможет бороться с подделкой подписей на предоставляемых в налоговые органы документах и последующим рейдерским захватом предприятий", - пояснил Гаврилов. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2025 года, а положения, касающиеся нотариусов, с 1 сентября 2024 года. "Плюс мы даем три года на то, чтобы общества технически подготовились к процедуре достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании общего собрания, и лиц, подписавших бюллетень для голосования, с помощью электронной подписи", - сказал Гаврилов. Исходя из текста документа, эти нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

https://1prime.ru/20240730/aktsii-850544361.html

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госдума, акционеры, электронная подпись