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Минтранс предложил продлить механизм распределение доходов от акцизов

Минтранс предложил продлить механизм распределение доходов от акцизов - 30.07.2024, ПРАЙМ

Минтранс предложил продлить механизм распределение доходов от акцизов

Минтранс РФ предложил продлить действующие механизмы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты для приведения в нормативное состояние региональных дорог | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T18:14+0300

2024-07-30T18:14+0300

2024-07-30T18:15+0300

экономика

россия

минтранс рф

акцизы

нефтепродукты

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил продлить действующие механизмы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты для приведения в нормативное состояние региональных дорог в России, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме. "Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" направлен на приведение в норматив региональных дорог до 60% и дорог агломераций и опорной сети до 85%. Основным результатом реализации этого федерального проекта видим повышение качества региональной дорожной сети, а также развитие опорной сети дорог. Для достижения в целом по стране задачи по приведению в норматив региональных дорог мы предлагаем продлить действующие механизмы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, в том числе продолжить направлять 25,1% таких доходов в регионы в виде консолидированной субсидии", – сказал Старовойт. Министр отметил, что данный подход сейчас обсуждается на площадке правительства РФ.

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россия, минтранс рф, акцизы, нефтепродукты