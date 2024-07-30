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Госдума позволила ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Госдума позволила ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере
Госдума позволила ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере - 30.07.2024, ПРАЙМ
Госдума позволила ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере
Госдума приняла закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:34+0300
2024-07-30T14:35+0300
алкоголь
госдума
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сократить количество документов для их получения. Изменения направлены на поддержку добросовестных участников рынка, которые смогут быстрее получать лицензии и приступать к работе, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Запрашиваемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. В результате время на подготовку документов для оформления лицензирования кратно снизится, пояснял Топилин. Одновременно уточняются основания для отказа в выдаче лицензии. При этом из-под лицензирования выводится не только производство красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, но и оборот такой продукции. Также до 30 дней сокращается срок, в течение которого не допускается использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после представления в лицензирующий орган перечня видов такого оборудования и сертификатов. Закон также предусматривает, что правительство РФ будет определять случаи и порядок опломбирования счетчиков объема готовой продукции, которые устанавливаются на технологическое оборудование для производства вина, в том числе игристого, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных и виноградосодержащих напитков, плодовых сброженных материалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.
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алкоголь, госдума
алкоголь, Госдума
14:34 30.07.2024 (обновлено: 14:35 30.07.2024)
 
Госдума позволила ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере

Госдума приняла закон, позволяющий ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере

© Фото : Unsplash/Sonia NadalesБокал с абсентом
Бокал с абсентом - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : Unsplash/Sonia Nadales
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сократить количество документов для их получения.
Изменения направлены на поддержку добросовестных участников рынка, которые смогут быстрее получать лицензии и приступать к работе, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Запрашиваемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. В результате время на подготовку документов для оформления лицензирования кратно снизится, пояснял Топилин. Одновременно уточняются основания для отказа в выдаче лицензии.
При этом из-под лицензирования выводится не только производство красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, но и оборот такой продукции.
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Также до 30 дней сокращается срок, в течение которого не допускается использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после представления в лицензирующий орган перечня видов такого оборудования и сертификатов.
Закон также предусматривает, что правительство РФ будет определять случаи и порядок опломбирования счетчиков объема готовой продукции, которые устанавливаются на технологическое оборудование для производства вина, в том числе игристого, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных и виноградосодержащих напитков, плодовых сброженных материалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.
 
алкогольГосдума
 
 
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