https://1prime.ru/20240730/alkogol-850537079.html

Госдума позволила ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере

Госдума позволила ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума позволила ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере

Госдума приняла закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:34+0300

2024-07-30T14:34+0300

2024-07-30T14:35+0300

алкоголь

госдума

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сократить количество документов для их получения. Изменения направлены на поддержку добросовестных участников рынка, которые смогут быстрее получать лицензии и приступать к работе, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Запрашиваемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. В результате время на подготовку документов для оформления лицензирования кратно снизится, пояснял Топилин. Одновременно уточняются основания для отказа в выдаче лицензии. При этом из-под лицензирования выводится не только производство красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, но и оборот такой продукции. Также до 30 дней сокращается срок, в течение которого не допускается использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после представления в лицензирующий орган перечня видов такого оборудования и сертификатов. Закон также предусматривает, что правительство РФ будет определять случаи и порядок опломбирования счетчиков объема готовой продукции, которые устанавливаются на технологическое оборудование для производства вина, в том числе игристого, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных и виноградосодержащих напитков, плодовых сброженных материалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20240719/alkogol-850260817.html

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алкоголь, госдума