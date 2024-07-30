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CNN рассказали о неожиданной находке в Индии
CNN рассказали о неожиданной находке в Индии - 30.07.2024, ПРАЙМ
CNN рассказали о неожиданной находке в Индии
40-летний рабочий из Индии, погрязший в долгах, нашел алмаз весом 19,22 карата. По оценкам экспертов, его стоимость составляет 100 000 долларов, передает CNN. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:00+0300
2024-07-30T12:00+0300
2024-07-30T12:21+0300
индия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. 40-летний рабочий из Индии, погрязший в долгах, нашел алмаз весом 19,22 карата. По оценкам экспертов, его стоимость составляет 100 000 долларов, передает CNN."Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз", — рассказал журналистам Раджу Гонд.Издание сообщает, что Гонд брался за любую работу, стремясь прокормить свою большую семью, не отличавшуюся достатком. Среди многочисленных вариантов заработка была в том числе добыча полезных ископаемых на арендованному у государства участке земли площадью 64 квадратных метра. По словам счастливчика, сразу после обнаружения находки 24 июля он показал камень семье и отправился в офис алмазной компании, чтобы произвести оценку. Предположительная стоимость драгоценного камня составила почти сто тысяч долларов.Сообщается, что район Панна, в котором Гонд арендовал участок земли, славится своими запасами алмазов, так как это не первый случай обнаружения камня такого размера. За любую находку правительство Индии удерживает 11,5% роялти (лицензионного вознаграждения) и небольшой налог, большая же часть стоимости достанется Гонду и его семье."Первое, что я сделаю, это верну долг в шесть тысяч долларов. Затем мы вложимся в образование всех детей, построим дома, купим немного земли и, может быть, даже трактор", - рассказал счастливый обладатель драгоценного камня.
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индия
CNN рассказали о неожиданной находке в Индии
CNN: рабочий в Индии нашел алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
40-летний рабочий из Индии, погрязший в долгах, нашел алмаз весом 19,22 карата. По оценкам экспертов, его стоимость составляет 100 000 долларов, передает CNN
.
"Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз", — рассказал журналистам Раджу Гонд.
Издание сообщает, что Гонд брался за любую работу, стремясь прокормить свою большую семью, не отличавшуюся достатком. Среди многочисленных вариантов заработка была в том числе добыча полезных ископаемых на арендованному у государства участке земли площадью 64 квадратных метра.
По словам счастливчика, сразу после обнаружения находки 24 июля он показал камень семье и отправился в офис алмазной компании, чтобы произвести оценку. Предположительная стоимость драгоценного камня составила почти сто тысяч долларов.
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Сообщается, что район Панна, в котором Гонд арендовал участок земли, славится своими запасами алмазов, так как это не первый случай обнаружения камня такого размера. За любую находку правительство Индии удерживает 11,5% роялти (лицензионного вознаграждения) и небольшой налог, большая же часть стоимости достанется Гонду и его семье.
"Первое, что я сделаю, это верну долг в шесть тысяч долларов. Затем мы вложимся в образование всех детей, построим дома, купим немного земли и, может быть, даже трактор", - рассказал счастливый обладатель драгоценного камня.