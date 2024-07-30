Коррекция усиливается

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Настроения на рынке в понедельник сохранялись подавленными. Индекс МосБиржи снизился на 2,88% до 2906,95 пунктов, вплотную приблизившись к годовым минимумам. Индекс РТС упал на 3,99% до 1057,99 пунктов. Рост доходности ОФЗ продолжился, а индекс RGBI застыл в шаге от годовых минимумов, снизившись на 0,59% за день. Оптимизма не добавляет и динамика на нефтяном рынке, котировки Brent опустились ниже $80 за баррель.Одним из факторов, которые оказывают давление на рынок акций, является потенциальное увеличение стоимости обслуживания корпоративного долга из-за повышения ключевой ставки. В группе риска компании с высокой долговой нагрузкой, к которым можно отнести энергетическую "РусГидро" или химическую "ФосАгро", чьи коэффициенты "чистый долг/EBITDA" на конец I квартала 2024 года составляли 9х и 7,1х соответственно.Кроме того, давление на рынок продолжает оказывает смещенный в проинфляционную сторону баланс рисков в экономике. Инфляционные ожидания населения в июле повысились до 12,4%, хотя наблюдаемая инфляция снизилась до 14,2%.Из корпоративных новостей стало известно, что НОВАТЭК планирует строительство "Мурманского СПГ" мощностью 13,6 млн тонн в год. Строительство планируется в несколько этапов с 2027 по 2030 год.Розничная сеть "Лента" раскрыла результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Выручка компании увеличилась на 160% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 211,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась в 72 раза до 7,391 млрд руб. со 103 млн руб. годом ранее. В I полугодии 2024 года чистая прибыль компании составила 10,24 млрд руб. по сравнению с убытком в 3,07 млрд руб. в том же периоде прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA также улучшилось до 1,7x с 2,8x на конец 2023 года.Объем отгрузок компании ГК "Астра" за первые шесть месяцев с начала 2024 года составил 5,53 млрд рублей, что на 64% превышает аналогичный показатель за сопоставимый период 2023 года. Компания отмечает сезонность своего бизнеса, более 50% отгрузок приходится на IV квартал.Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился ввести запрет на размещение электросамокатов и других персональных транспортных средств в центральных районах города, что оказало дополнительной давление на котировки акций WHOOSH.
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Настроения на рынке в понедельник сохранялись подавленными. Индекс МосБиржи снизился на 2,88% до 2906,95 пунктов, вплотную приблизившись к годовым минимумам. Индекс РТС упал на 3,99% до 1057,99 пунктов. Рост доходности ОФЗ продолжился, а индекс RGBI застыл в шаге от годовых минимумов, снизившись на 0,59% за день. Оптимизма не добавляет и динамика на нефтяном рынке, котировки Brent опустились ниже $80 за баррель.
Одним из факторов, которые оказывают давление на рынок акций, является потенциальное увеличение стоимости обслуживания корпоративного долга из-за повышения ключевой ставки. В группе риска компании с высокой долговой нагрузкой, к которым можно отнести энергетическую "РусГидро" или химическую "ФосАгро", чьи коэффициенты "чистый долг/EBITDA" на конец I квартала 2024 года составляли 9х и 7,1х соответственно.
Кроме того, давление на рынок продолжает оказывает смещенный в проинфляционную сторону баланс рисков в экономике. Инфляционные ожидания населения в июле повысились до 12,4%, хотя наблюдаемая инфляция снизилась до 14,2%.
Из корпоративных новостей стало известно, что НОВАТЭК планирует строительство "Мурманского СПГ" мощностью 13,6 млн тонн в год. Строительство планируется в несколько этапов с 2027 по 2030 год.
Розничная сеть "Лента" раскрыла результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Выручка компании увеличилась на 160% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 211,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась в 72 раза до 7,391 млрд руб. со 103 млн руб. годом ранее. В I полугодии 2024 года чистая прибыль компании составила 10,24 млрд руб. по сравнению с убытком в 3,07 млрд руб. в том же периоде прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA также улучшилось до 1,7x с 2,8x на конец 2023 года.
Объем отгрузок компании ГК "Астра" за первые шесть месяцев с начала 2024 года составил 5,53 млрд рублей, что на 64% превышает аналогичный показатель за сопоставимый период 2023 года. Компания отмечает сезонность своего бизнеса, более 50% отгрузок приходится на IV квартал.
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился ввести запрет на размещение электросамокатов и других персональных транспортных средств в центральных районах города, что оказало дополнительной давление на котировки акций WHOOSH.
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