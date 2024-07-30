В фокусе — годовые минимумы индекса Мосбиржи

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил отвесное падение после пятничного решения ЦБ повысить ставку до 18%. Потери понедельника еще -3%, и до годового минимума остается порядка процента, сразу под 2880 п. Задача — удержать, иначе инерция откинет бенчмарк еще ниже. Тем не менее это локальная история, коррекция обычно завершается очередной волной роста, и годовой потенциал индекса 3800 п. выглядит привлекательно.Сильнее рынка — бумаги QIWI (+13%), но их давно нет в индексе и непонятна судьба листинга. Чисто спекулятивная история.Слабее рынка — бумаги Сегежи (-7,3%). Цена уже ниже 2,2 руб., а это новые исторические минимумы. Корпорация перегружена долгом, и это негатив на фоне роста ключевой ставки ЦБ. Есть технический риск падения курса до 2 руб.Рубль почти восстановился после пятничного снижения против юаня на 0,7%. Вчера пара CNY/RUB откатила на полпроцента. В общем, валютный боковик продолжается. Если для акций и ОФЗ жесткость ЦБ — очевидный негатив, то для рубля — закономерный позитив.
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил отвесное падение после пятничного решения ЦБ повысить ставку до 18%. Потери понедельника еще -3%, и до годового минимума остается порядка процента, сразу под 2880 п. Задача — удержать, иначе инерция откинет бенчмарк еще ниже. Тем не менее это локальная история, коррекция обычно завершается очередной волной роста, и годовой потенциал индекса 3800 п. выглядит привлекательно.
Сильнее рынка — бумаги QIWI (+13%), но их давно нет в индексе и непонятна судьба листинга. Чисто спекулятивная история.
Слабее рынка — бумаги Сегежи (-7,3%). Цена уже ниже 2,2 руб., а это новые исторические минимумы. Корпорация перегружена долгом, и это негатив на фоне роста ключевой ставки ЦБ. Есть технический риск падения курса до 2 руб.
Рубль почти восстановился после пятничного снижения против юаня на 0,7%. Вчера пара CNY/RUB откатила на полпроцента. В общем, валютный боковик продолжается. Если для акций и ОФЗ жесткость ЦБ — очевидный негатив, то для рубля — закономерный позитив.
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