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В Аргентине построят один крупнейших медных рудников в мире

В Аргентине построят один крупнейших медных рудников в мире - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Аргентине построят один крупнейших медных рудников в мире

Власти Аргентины реализуют инвестиционный проект, который, по их оценке, войдет в первую десятку меднодобывающих предприятий в мире, сообщил журналистам Мануэль | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T20:59+0300

2024-07-30T20:59+0300

2024-07-30T20:59+0300

экономика

аргентина

добыча меди

инвестиции

завод

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - ПРАЙМ. Власти Аргентины реализуют инвестиционный проект, который, по их оценке, войдет в первую десятку меднодобывающих предприятий в мире, сообщил журналистам Мануэль Адорни, официальный представитель президента страны Хавьера Милея. По словам Адорни, речь идет о совместных инвестициях крупнейшей в мире австралийской горнодобывающей компании BHP и канадской Lundin Mining в развитие проектов в провинции Сан-Хуан на западе Аргентины. "Этот комплекс войдет в десятку крупнейших медных рудников в мире, и когда выйдет на полную мощность, будет приносить провинции Сан-Хуан 1,1 миллиарда долларов в год от экспортных поставок", - заявил представитель аргентинского лидера. Он добавил, что участие горнодобывающих гигантов в аргентинских проектах стало возможным благодаря экономическим реформам президента Милея и действующему режиму поощрения особо крупных инвестиций. BHP (ранее - BHP Billiton) основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.

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аргентина, добыча меди, инвестиции, завод